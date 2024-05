Quieren tener todo en orden. Christian Domínguez y Pamela Franco asistieron a un centro de conciliación para poner los puntos claros respecto a la custodia y el régimen de visitas de su hija. Los dos estuvieron en un edificio de Surco, pero en ningún momento se dejaron ver juntos.

Ambos artistas, luego de estar en la ‘boca del lobo’, se reunieron para arreglar temas familiares. Cada uno llegó por su lado y un detalle que llamó la atención es que el cantante estaba manejando la camioneta de Karla Tarazona, su expareja .

De acuerdo a ‘Amor y fuego’, ambos lograron llegar a un acuerdo y ahora todos los gastos de la pequeña serán asumidos a medias . A esta cita legal también se acercó el conocido abogado Wilmer Arica, aunque no se sabe con exactitud a quién representó.

PUEDES VER: Christian Domínguez sorprendió a Karla Tarazona con emotivo detalle junto a sus hijos

“Nuestra relación no es tirante con ese tipo de cosas, es básicamente como tiene que ser. Nosotros siempre vamos a querer el bien de la bebé ”, sostuvo el líder de la Gran Orquesta Internacional a su salida del edificio.

Christian Domínguez maneja carro de Karla Tarazona

El conductor de televisión dejó de lado el ‘auto rana’ y se acercó a la conciliación con el carro de su expareja Karla Tarazona, lo que aumenta aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ellos.