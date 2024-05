El cantante Christian Domínguez sigue dando de que hablar por su acercamiento con su expareja Karla Tarazona. Esta vez, el líder de la Gran Orquesta sorprendió a su expareja al llevar a sus hijos al programa “Préndete”, donde celebraron su cumpleaños en vivo.

Ante este acto, la conductora no pudo evitar la emoción al ver a sus tres hijos en el set de televisión. Tras el emotivo mensaje de sus hijos, Domínguez tomó la palabra e hizo una significativa promesa a su expareja.

“Ya te lo he dicho ya, estoy muy orgulloso en la mujer que te has convertido, las cosas buenas que has logrado porque las has logrado tu con tu esfuerzo y dedicación, los bebes están cada vez más grandes, más responsables y eso es netamente tu mano, yo siempre te lo voy a agradecer”, aclaró.

“Siempre estamos a tu lado, la gente que te quiere, que te queremos un montón. Ya sabes, estoy para las que sea y lo más importante es que siempre vamos a estar unidos de cierta forma y así va a ser para siempre. Te lo prometo”, puntualizó en su mensaje.

Como se recuerda, Christian Domínguez llegó al programa “Préndete” como conductor invitado; sin embargo, sigue apareciendo de forma recurrente y se especula que se habría dado una nueva oportunidad con Karla Tarazona.

