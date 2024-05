Qué dijo Pamela Franco sobre la cercanía entre Christian Domínguez y Karla Tarazona

Luego del ingreso de Christian Domínguez a ‘Préndete’ de Panamericana TV para acompañar en la conducción a Karla Tarazona, las especulaciones sobre una posible reconciliación vienen aumentando cada vez más. Ante ello, Pamela Franco, expareja del cumbiambero, fue consultada sobre dicho rumor y envió una contundente respuesta. Todos los detalles sobre sus declaraciones en esta nota.

¿QUÉ OPINÓ PAMELA FRANCO SOBRE LA CERCANÍA ENTRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y PAMELA FRANCO?

Pamela Franco brindó una entrevista al diario Trome, donde se le consultó sobre la complicidad y acercamiento entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. La cantante no quiso opinar al respecto ya que se encuentra concentrada en otras cosas más importantes como al cuidado de su hija o sus negocios; aunque sí mandó un claro mensaje con la finalidad de que no le pregunten más sobre el tema. “En ese tema no tengo nada que opinar porque no me interesa y estoy enfocada en mis cosas. La verdad, no me incómoda”, dijo al inicio.

Asimismo, la también presentadora de televisión aprovechó para descartar alguna colaboración laboral con el padre de su hija, resaltando que ella es la única propietaria de su orquesta. “Comentaron que era su trabajadora y nada que ver. Las cosas se están resolviendo de una manera tranquila hasta el momento. Estoy muy enfocada en mi trabajo y hay cositas de las que hay que desprenderse y lo estoy haciendo. Justo en esta semana estoy resolviéndolo para finalizar cualquier vínculo laboral con él. Nosotros no tenemos absolutamente nada más que un vínculo de padres”, explicó para dicho medio.

¿CUÁNTO COBRA POR PRESENTACIÓN PAMELA FRANCO?

Magaly Medina utilizó su programa ‘Magaly TV La Firme’ para mostrar algunas conversaciones de WhatsApp, donde su equipo de producción se hizo pasar por un cliente interesado en querer contratar a Pamela Franco para un show. En el chat, el manager de la artista, Irving Morales, mencionó que era necesario realizar un depósito inicial, pero a nombre de Christian Domínguez.

“A la cuenta de quién era su esposo, la factura será realizada con Christian Domínguez. [Reportero: ¿Él nos girará la factura a su nombre?] Sí, por la presentación de la señorita Pamela, ahí va detallado sus números de cuenta, están a nombre de Christian Domínguez Alvarado”, escribió Morales.

Asimismo, se pudo conocer que la también presentadora de televisión cobra por una presentación de dos horas 18 mil soles que incluye el equipo de sonido. En caso sea para un evento más grande en la cual dure cuatro horas, el monto se eleva a 28 mil soles, incluyendo equipo de sonido, pantallas y luces.