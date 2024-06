Cuatro meses después, Juan Pablo Goicochea hace su debut con Platense, en reemplazo de Mateo Pelegrino, autor del único tanto del partido, nada menos ante un grande de Sudamérica como es Boca Juniors.

En la antesala a este duelo, Juan Pablo Goicochea hace un alto a sus actividades, para conversar en exclusiva con El Comercio, tras jugar amistosos con la selección peruana Sub 20 al mando de José Guillermo del Solar y obtener dos triunfos ante Costa Rica, que ilusionan que el proyecto en Videna es viable.

A los 19 años, Juan Pablo Goicochea DEBUTA con el primer equipo de Platense por la LIGA ARGENTINA. 🇵🇪🇦🇷pic.twitter.com/3r1W6sBnNj — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) June 2, 2024

- La Sub 20 jugó amistosos con Costa Rica, ¿cómo miras el proceso con Chemo del Solar como líder?

Personalmente, yo creo que me fue bien, siento que hice las cosas bien, que ayudé al equipo, físicamente me siento bien, y en lo grupal, me quedo con la entrega del equipo, ya que hay la predisposición para mejorar en todo sentido. Siento que hicimos dos muy buenos partidos, pero todavía nos falta trabajar mucho más para el Sudamericano, conocernos también es muy importante. Yo en mi caso, tengo poco tiempo trabajando con ellos, recién vine este mes. Ellos están trabajando desde enero o febrero, si no me equivocó, pero en general bien en lo personal y grupal.

- ¿Qué indicaciones te da Chemo? ¿Qué te pide?

Qué en el tema de marca haga el recorrido, el ida y vuelta, porque estoy jugando por banda en la sub-20. Después en el tema de ataque que coordine bastante con el lateral, quien está abierto o cerrado, luego que encare y que finalice la jugada. Básicamente eso.

- Hoy que estás en Platense de Argentina, ¿cómo estás trabajando para seguir siendo convocado en la selección?

Siempre al máximo ¿no?, dando todo en cada entrenamiento, si bien es cierto, no he tenido mucho ritmo de partido últimamente, pero igual el ritmo de entrenamiento que tengo en Platense me ayuda bastante y yo creo que el profesor ya me conoce y sabe lo que le puedo dar. Entonces, tengo que seguir trabajando dándole con todo en cada entrenamiento, si tengo la oportunidad de jugar, hacerlo de la mejor manera para que me estén llamando.

- ¿Cómo va tu adaptación a Platense?

La verdad que bastante bien, yo siento que me estoy adaptando rápido, todavía, me faltan cosas, porque no es fácil, el fútbol acá es muy intenso, muy físico, es otro ritmo, entonces, básicamente, es lo que más me está costando. Pero, yo creo vamos bien. Tenemos que seguir dándole con todo.

- ¿Por qué decidiste no seguir en Alianza Lima?

Lo que normalmente suelen hacer en los clubes grandes allá en Perú, es traer un delantero extranjero, de buen nivel y yo sabía que iba a tener poca chance de jugar en el 2024. Entonces, por eso, fue mi decisión de no renovar. No fue por un tema económico sino básicamente evolucionar en mi carrera y con mi papá y mi representante, decidimos esto.

- ¿Al hincha le causó asombro tu decisión?

Sinceramente, no sé si al hincha le causó asombro, yo creo que no, en mi humilde opinión, porque ellos sabían que no estaba teniendo muchas oportunidades en Alianza.

- ¿Te hubiera gustado tener más minutos en alianza?

Sí, claro. Pero ya pasó y ahora estoy en Platense.

- ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué no tuviste más oportunidades?

La verdad, yo creo se trata de las oportunidades en general en el fútbol peruano: apuestan muy poco por los jóvenes. Por ahí que Cristal es el que más chicos pone, pero igual yo creo que el fútbol peruano está atrasado, en el buen sentido siempre, pero creo que es falta de oportunidad.

Juan Pablo Goicochea debutó en Alianza Lima reemplazando a Hernán Barcos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

- ¿Hay presión de ser el próximo 9 de la selección mayor?

No, sinceramente no hay presión. Es el sueño siempre, eso sí. Si es que se da, muy feliz, yo creo que sería un sueño no solo mío sino de todos, pero como te dije hace un rato, yo tengo que estar tranquilo, enfocarme en el día a día y ojalá se dé más adelante. Pero no hay presión.

- ¿Qué retos vienen en la selección Sub 20 para ti?

En estos momentos enfocarme en el Sudamericano Sub 20 del próximo año. Primer objetivo clasificar a un mundial, que en la historia del Perú, nunca una Sub 20 llegó. Luego, como objetivo mío, salir goleador del Sudamericano, hacer un buen torneo. Y en la mayor, ojalá, conseguir una convocatoria pronto.

- ¿Y en Platense, ahora tras tu debut?

Meterme dentro de los 23 convocados que salen en lista para los partidos. Luego tener minutos y de ahí pelear el titularato.

-¿Te sientes cómodo de 9 o extremo?

Juego en las dos posiciones, pero me siento más cómodo de extremo.