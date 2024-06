De las ideas locas nacen los grandes inventos. Eso lo sabe bien Sergii Gordieiev, youtuber detrás de la cuenta “The Q”, un canal abocado a la ingeniería, la ciencia, el diseño y más. Este singular personaje ya ha mostrado anteriormente algunos de sus más curiosos inventos, como la bicicleta con ruedas partidas o la bicicleta con ruedas cuadradas. Efectivamente, tiene una obsesión con estos vehículos, y ahora trabaja en un nuevo modelo, ¡pero sin ruedas!

Ahora bien, para ser claros, pese a que el nuevo modelo no tiene ruedas como tal, sí incluye un sistema de orugas con una cinta a su alrededor -uno adelante y el otro atrás-, como si de un tanque se tratase. De este modo, se obtiene un gran agarre a la superficie.

Como se aprecia en el video de abajo, la bicicleta es totalmente funcional, aunque probablemente no sea la solución más práctica del mundo, sobre todo viendo la velocidad máxima a la que se puede mover y la dificultad que tiene para girar. La reducida superficie de contacto con el suelo que tienen estas orugas no ayuda. Y si bien no se precisa qué velocidad se alcanza, no hay que ser demasiado genio para darse cuenta de que es mucho menor a la de un diseño tradicional.

Como de costumbre, el youtuber muestra en su video todo el proceso de fabricación del vehículo, centrado en este caso en la creación de las ruedas de oruga y su posterior instalación en el marco de la bicicleta. Para concluir, acaba demostrando el buen funcionamiento de su invento y la capacidad que tiene de mover el vehículo con cierta facilidad tanto hacia delante, como hacia atrás.

No estamos ante un diseño que vaya salir al mercado, al menos por ahora, es un modelo experimental y difícilmente sea una competencia a la típica bicicleta con ruedas. Como ha dicho el inventor “¿Por qué lo hicimos? Solo por diversión 😅🤪”.