La ganadería podría tener un cambio importante. Una empresa ha apostado por un curioso invento que algunos llaman el ‘apple watch’ para vacas. Y consiste en un collar que puede controlar el ganado a distancia.

La empresa emergente Halter plantea collares como si se trataran de relojes inteligentes. Por un lado, registran la salud de los animales pero también pueden dar un control de ellos.

Según informe de El Español-Omícrono, el proyecto tecnológico en Nueva Zelanda. El collar funciona como un cencerro y registra movimientos y recopila datos básicos de salud, incluida la fertilidad.

Para esto utiliza la inteligencia artificial y puede garantizar una época de apareamiento.

El dispositivo funciona los siete días de la semana y las 24 horas del día.

Además de los controles de salud, también funciona para ordenar el desplazamiento de las vacas ya que funciona como un cerco digital. El collar puede guiar a las vacas mediante vibraciones y sonidos.

El control de este sistema se puede hacer desde una app en el teléfono. Aseguran que el pulso eléctrico es mucho menor de lo que tiene un cerco eléctrico.

También pueden acceder los ganaderos a imágenes satelitales, datos meteorológicos, y el recorrido de los pastos, para poder guiar a su ganado. ¿Será este el nuevo paso en la ganadería?