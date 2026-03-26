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Un collar podría funcoinar como smartwatch para vacas. (Foto referencial: freepik.es)
Un collar podría funcoinar como smartwatch para vacas. (Foto referencial: freepik.es)
Por Redacción EC

La ganadería podría tener un cambio importante. Una empresa ha apostado por un curioso invento que algunos llaman el ‘apple watch’ para vacas. Y consiste en un collar que puede controlar el ganado a distancia.

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