La inteligencia artificial llega al smartwatch: ¿qué tan útil es para los peruanos este dispositivo?

Se trata de un wearable, o tecnología que se puede usar en el cuerpo. El smartwatch es un reloj inteligente y, si bien ya podía evaluar el ritmo cardíaco, la presión arterial, el nivel de estrés o la calidad del sueño, con la IA es como tener un médico personal.

Incluso un médico Sebastián Arrieta sabe que la irrupción de la IA significa un desafío, y a los peruanos puede ser de utilidad.

En diálogo con El Comercio juzgó a nuestro sistema de salud como uno de los peores en el mundo en el que no tenemos formas de alertarnos y tampoco atención primaria.

“¿Qué tenemos? Un sistema en el cual cuando yo siento que me duelen los pulmones voy al neumólogo, cuando puede ser mi corazón, pueden ser mis costillas, pueden ser mis huesos. El paciente, sin conocimiento alguno, decide a qué profesional ir” , explicó el especialista en nutrición y trastornos del comportamiento alimentario.

En ese sentido, consideró que un smartwatch lo que hace es acercar a una persona que no tiene recursos, a una persona que no tiene tiempo, a una atención médica primaria. Es decir, una función preventiva.

Un smartwatch podría ser el complemento para la atención primaria, es decir, para prevenir el avance de enfermedades. (Foto: freepik.es)

Pero con la IA se puede ir más allá.

“Vas a poder consultarle a una inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial que tiene tu ‘historia clínica’: cómo has dormido, cómo estás comiendo, qué tipo de estilo de vida tienes, si haces deporte o no. Porque todo esto se va retroalimentando de la información que tú vas dándole”, explicó Arrieta.

Y esto es lo que sucede con el Galaxy Watch8, que fue presentado en Perú, y cuenta con el asistente de IA Gemini de Google integrado.

El smartwatch en la era de la IA

Samsung abre una nueva etapa del smartwatch con la IA integrada y multimodal. Por un lado, el equipo se comporta como un asistente el cual, con el control por voz, puede manejar funciones clave, ya sea para buscar llamadas, responder mensajes, resolver preguntas ya sea del entrenamiento o del estado de salud.

Lo que hace el asistente de IA es ingresar a Samsung Health, la aplicación que reúne todo el monitoreo del estado de salud del usuario. Gracias a ello, puede ayudar a crear hábitos más saludables a través de información instantánea y recomendaciones para el entrenamiento, alimentación, el sueño. Por el lado del hardware, cuenta con dos novedades: su sensor BioActive y la interfaz One UI 8 Watch.

Además… Más funciones en salud La nueva serie de smartwatch llega con el Galaxy Watch8 y el Galaxy Watch8 Classic. Agregan funciones como Bedtime Guidance (Guía para irse a dormir), Vascular Load (Carga vascular) o Antioxidant Index (Índice de antioxidantes), que puede medir los niveles de carotenoides en cinco segundos para un mejor estilo de vida. También tiene funciones de entrenador, con un seguimiento personalizado por la IA. Tienen el procesador Exynos W1000, de cinco núcleos y tres nanómetros.

¿Es eso suficiente? ¿Puede la IA reemplazar al médico?

Si bien el dr. Sebastián Arrieta cree que este tipo de dispositivo jamás va a reemplazar a un médico, en unos 30 años es probable que la cantidad de doctores se vea reducida y “estén solamente para firmar un papel que diga: apruebo lo que hizo el robot”. “Y eso no es malo, es bueno porque significa que la salud se va a democratizar, la salud le va a llegar a todos realmente” , explicó.

Jorge Martinez, médico internista de Clínica Internacional, también destacó la efectividad de un smartwatch pues, según investigaciones, “ha ayudado a identificar hasta 65% casos de arritmia de manera temprana en pacientes”. Pero aún existen diferencias.

“Como todo dispositivo electrónico puede tener errores. La inteligencia artificial y los sensores pueden detectar patrones, pero no pueden emitir un diagnóstico. Hay que entender que el reloj es solo una herramienta de ayuda”, comentó Martinez a este Diario.

Cuidados al usar un smartwatch

Si bien un reloj inteligente está pensado para ser un apoyo en el monitoreo de la salud, hay situaciones en las que se podría generar un efecto contrario.

Señala Martínez que “si uno está pendiente a cada notificación, a cada alerta o cambio en la frecuencia cardiaca, es fácil caer en la ansiedad”.

“Por ejemplo, hay pacientes que revisan el reloj cada pocos minutos para ver si su corazón está bien, y al final eso les genera más preocupación que tranquilidad. En estos casos no es sano y por el contrario eleva el estrés. La recomendación aquí es aprender a configurarlo para que solo avise lo importante”, detalló el especialista.

En ese sentido, advirtió que hay grupos de pacientes que deben ser más cuidadosos.

Al ser una tecnología que se usa en el cuerpo, indicó que para personas con alergias en la piel “es mejor usar correas hipoalergénicas y consultar con su médico”. Así como también se debe tener atención con personas ansiosas.

Pero hay un caso especial con pacientes con problemas cardiológicos complejos. “En estos casos, es importante explicar al paciente que el reloj no sustituye al monitoreo médico para evitar una falsa sensación de seguridad”, dijo el doctor Jorge Martinez.