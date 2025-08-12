La falta de datos y batería es uno de los problemas que más preocupa en la actualidad a los usuarios de ‘smartphones’, sobre todo en momentos en los que quieren o necesitan estar conectados continuamente.

El 65 por ciento de los españoles experimenta ansiedad si la batería de su móvil baja demasiado cuando están fuera de casa. Además, el miedo a quedarse sin batería es una ansiedad global que afecta al 38 por ciento de los usuarios, según una encuesta realizada por Talker Research.

Existe una serie de mitos que rodean a la batería y los datos con los que se asegura que puede consumirse menos para poder usar más tiempo el dispositivo móvil, que explican desde operador de fibra y móvil español Finetwork para saber si son efectivos o no.

Mitos y verdades sobre el ahorro de batería

La pantalla es uno de los elementos del ‘smartphone’ que más consumen energía y por ello bajar el brillo ayuda a ahorrar batería, como confirman desde Finetwork. También el modo oscuro puede ser de gran ayuda en los móviles con pantallas OLED, ya que este tipo de panel consume menos energía con los colores oscuros.

Sin embargo, cerrar las aplicaciones en segundo plano y desactivar el WiFi cuando no se está usado no ofrecen el ahorro prometido, ya que el dispositivo usa más energía al abrirlas de nuevo y al buscar redes.

Por otro lado, dejar el teléfono móvil cargando toda la noche no daña la batería, o al menos en los dispositivos más modernos, ya que tienen un sistema que detiene la carga cuando alcanza el 100%.

Mitos y verdades sobre el ahorro de datos

En lo que respecta a los datos, desde Finetwork afirman que ver vídeos en baja resolución reduce el consumo de datos móviles. También usar WiFi públicas, ya que no se consumen los datos contratados, pero a cambio puede plantear un riesgo para la seguridad del dispositivo.

Por el contrario, el modo avión, que desactiva todas las conexiones, incluyendo los datos móviles, no ayuda necesariamente a ahorrar en este aspecto, porque impide su uso en lugar de reducirlo.

Tampoco se ahorran datos necesariamente si se desactiva el 5G, ya que el consumo depende del uso que haga el usuario del móvil.

Para concluir, desde el operador español apuntan que reducir el brillo de la pantalla, activar el modo ahorro de energía o limitar las actualizaciones automáticas puede ayudarte a extender la duración de la batería. Por otro lado, si controlas el uso de datos desactivando funciones como la reproducción automática de vídeos o usando WiFi siempre que sea posible, conseguirás que tu conexión y datos duren más tiempo.