Para aquellos que desean explotar su creatividad en la edición con inteligencia artificial, usando la cámara, la marca tecnológica Honor experimentó sus nuevas herramientas presentes en su Serie 400 en las playas. Este escenario resulta usualmente difícil para tomar fotografías debido a la cantidad de personas que acuden al mar. Eligió como destino de sus pruebas a la isla de Sint-Maarten, ubicada en el mar Caribe.

Cuando el instante merece más que una foto, la función imagen a video con IA transforma esas capturas en secuencias dinámicas de cinco segundos, capaces de revivir la emoción del momento, como el movimiento de las nubes en Sentry Hill o la playa Maho, donde los aviones cruzan el cielo a escasos metros de las personas.

Con su cámara principal de 200MP equipada con súper zoom IA, la serie Honor 400 puede aclarar los detalles lejanos. Para acceder a esta herramienta se debe hacer zoom por encima de los 30x y seleccionar el ícono de IA.

Otras funciones de edición con IA, como el Borrador AI o el Eliminador de reflejos AI, están diseñadas para perfeccionar sin tomar una nueva foto. Por ejemplo, un turista en segundo plano desaparece sutilmente, un brillo no deseado se desvanece y la imagen conserva su autenticidad.

“Esta colaboración entre el Ministerio de Turismo y Honor representa un paso emocionante para mostrar cómo la innovación puede transformar la manera en que los viajeros experimentan nuestra isla. Aunque Sint-Maarten aún se encuentra en desarrollo en el ámbito de la tecnología inteligente, alianzas como esta nos permiten avanzar. La integración de las herramientas de IA con la riqueza natural y cultural de este lugar ofrece a los visitantes formas más creativas e inmersivas de conectar con nuestro destino”, dijo la ministra de Turismo, Asuntos Económicos, Transporte y Telecomunicaciones, Grisha S. Heyliger-Marten.