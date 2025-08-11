Redacción EC
Para aquellos que desean explotar su creatividad en la edición con , usando la cámara, la marca tecnológica Honor experimentó sus nuevas herramientas presentes en su Serie 400 en las playas. Este escenario resulta usualmente difícil para tomar fotografías debido a la cantidad de personas que acuden al mar. Eligió como destino de sus pruebas a la isla de Sint-Maarten, ubicada en el mar Caribe.

Cuando el instante merece más que una foto, la función imagen a video con IA transforma esas capturas en secuencias dinámicas de cinco segundos, capaces de revivir la emoción del momento, como el movimiento de las nubes en Sentry Hill o la playa Maho, donde los aviones cruzan el cielo a escasos metros de las personas.

Con su cámara principal de 200MP equipada con súper zoom IA, la serie Honor 400 puede aclarar los detalles lejanos. Para acceder a esta herramienta se debe hacer zoom por encima de los 30x y seleccionar el ícono de IA.

Otras funciones de edición con IA, como el Borrador AI o el Eliminador de reflejos AI, están diseñadas para perfeccionar sin tomar una nueva foto. Por ejemplo, un turista en segundo plano desaparece sutilmente, un brillo no deseado se desvanece y la imagen conserva su autenticidad.

“Esta colaboración entre el Ministerio de Turismo y Honor representa un paso emocionante para mostrar cómo la innovación puede transformar la manera en que los viajeros experimentan nuestra isla. Aunque Sint-Maarten aún se encuentra en desarrollo en el ámbito de la tecnología inteligente, alianzas como esta nos permiten avanzar. La integración de las herramientas de IA con la riqueza natural y cultural de este lugar ofrece a los visitantes formas más creativas e inmersivas de conectar con nuestro destino”, dijo la ministra de Turismo, Asuntos Económicos, Transporte y Telecomunicaciones, Grisha S. Heyliger-Marten.

