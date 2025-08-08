¿Real o falso?: Guía básica para identificar ‘deepfakes’ y evitar ser estafado | Entrevista

Escucha la noticia
¿Real o falso?: Guía básica para identificar ‘deepfakes’ y evitar ser estafado | EntrevistaResumen generado por Inteligencia Artificial
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
¿Puedes diferenciar entre una imagen real o una creada por inteligencia artificial? Suena como el nombre de un nuevo show de televisión, o más probablemente de un canal de YouTube, pero los avances en la tecnología IA han llevado a una realidad en la que lo que ven nuestros ojos y escuchan nuestros oídos no siempre es confiable, sea esto un video Elon Musk promete duplicar nuestro dinero si invertimos en una cuestionable criptomoneda o incluso una llamada de un familiar pidiéndonos una rápida transferencia de dinero o detalles de nuestras cuentas bancarias.
TE PUEDE INTERESAR
- Probarse ropa de forma virtual ya es posible con la experiencia de Búsqueda de Google
- Jensen Huang, un visionario de la IA que Nvidia convirtió en rey | PERFIL
- Desde la modificación de voz hasta la creación de bandas: la IA irrumpe en el mundo de la música
- Amazon pagará 20 millones de dólares anuales a The New York Times para entrenar la IA
- China suma más de 1.500 modelos de IA y lidera el conteo global, según foro internacional
Contenido sugerido
Contenido GEC