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Resumen

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La empresa sugiere también un mecanismo global de coordinación. Comparó la situación con el control de las armas nucleares. (Foto: AFP)
La empresa sugiere también un mecanismo global de coordinación. Comparó la situación con el control de las armas nucleares. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

La empresa de inteligencia artificial Anthropic propuso el jueves una pausa global en el desarrollo de sistemas de IA cada vez más potentes, ante los indicios de que los modelos más recientes podrían escapar del control humano.

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