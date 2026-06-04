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Resumen

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Tim Berners-Lee asegura que la persona debe ser el centro del desarrollo de la IA. (Foto: AFP)
Tim Berners-Lee asegura que la persona debe ser el centro del desarrollo de la IA. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Tim Berners-Lee, conocido como el padre de la web, desea que la inteligencia artificial (IA) preserve “los valores originales” de su invento y permita a los usuarios filtrar los datos personales que envían a los gigantes tecnológicos.

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