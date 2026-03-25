OpenAI ha anunciado el cierre de Sora, la aplicación ideada para generar videos realistas con inteligencia artificial (IA) y compartirlos con otros usuarios a modo red social, que dejará de estar disponible próximamente para los usuarios y descontinuará el acceso a la API para desarrolladores.

La compañía liderada por Sam Altman presentó Sora como una nueva aplicación social en septiembre del pasado año, una plataforma que permite generar videos utilizando las capacidades del modelo Sora 2, compartirlos y remezclarlos con las creaciones de otros usuarios, todo ello en una interfaz de vídeos verticales cortos similar a TikTok.

En el momento de su lanzamiento, la aplicación tuvo una gran acogida entre los usuarios y alcanzó un millón de descargas en menos de cinco días, superando incluso la adopción de ChatGPT. La popularidad de Sora continuó creciendo durante los meses posteriores, tanto, que OpenAI se enfrentó a problemas para satisfacer la demanda de generación de videos tras ver saturado su servicio.

Sin embargo, una vez se estabilizó su éxito inicial, Sora comenzó a registrar un descenso notable en sus descargas y, ahora, alrededor de seis meses después de su lanzamiento, OpenAI ha decidido cerrar la aplicación definitivamente.

“Nos despedimos de Sora”, ha trasladado la compañía a través de una publicación en la red social X, donde ha matizado que pronto compartirán más información, incluyendo los plazos para la aplicación y la API, así como detalles sobre cómo conservar los vídeos generados con la ‘app’.

Aunque OpenAI no ha especificado la fecha definitiva de cierre, los usuarios dejarán de tener acceso a la aplicación próximamente y los desarrolladores tampoco podrán continuar utilizando la API. Igualmente, se prevé que este anuncio también implique el fin de los planes de la tecnológica para integrar la generación de vídeo de Sora en ChatGPT.

Como ha detallado un portavoz de OpenAI en declaraciones a Engadget, el cese de Sora en la aplicación y la API se debe a una reestructuración de los objetivos del equipo a cargo de este servicio.

En concreto, ha explicado que, a medida que se enfocan en el desarrollo y aumenta la demanda de computación, el equipo de Sora “continúa centrándose en la investigación de simulación del mundo para avanzar en la robótica que ayudará a las personas a resolver tareas físicas del mundo real”.

Otra de las consecuencias de estos cambios es que el acuerdo entre OpenAI y Disney también ha finalizado, según ha podido conocer The Hollywood Reporter. Este acuerdo incluía la inversión de 858 millones de euros por parte de Disney y una licencia de contenido por tres años, para permitir el uso de más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, en los contenidos generados por Sora.

La tecnológica no ha compartido las causas del cierre de la aplicación. No obstante, se ha de tener en cuenta que Sora compite con otras aplicaciones similares de generación de vídeo de las principales empresas de IA actuales, como es el caso de Vibes de Meta, o el modelo Nano Banana de Google Gemini.

Asimismo, OpenAI también se ha enfrentado a algunos problemas relacionados con el incumplimiento de derechos de autor por parte de Sora, tras la difusión de contenido muy similar al original de, por ejemplo, animes.

Sam Altman también declaró una situación de “código rojo” para OpenAI en diciembre de 2025 ante la presión de sus competidores, detallando la necesidad de reestructurar sus esfuerzos mejorar ChatGPT, antes de enfocarse en otros productos.