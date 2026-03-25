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Sora fue lanzado en el 2025 para la generación de videos realistas. (Imagen: openai.com)
Sora fue lanzado en el 2025 para la generación de videos realistas. (Imagen: openai.com)
Por Agencia Europa Press

OpenAI ha anunciado el cierre de Sora, la aplicación ideada para generar videos realistas con inteligencia artificial (IA) y compartirlos con otros usuarios a modo red social, que dejará de estar disponible próximamente para los usuarios y descontinuará el acceso a la API para desarrolladores.

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