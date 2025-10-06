Sora 2: OpenAI promete reforzar los derechos de autor en los videos del app de IA

Sora 2 es la nueva iteración de la aplicación de videos mediante inteligencia artificial, con mejoras en cuestión de generación de sonido y el realismo de la simulación de la realidad
Sora 2 es la nueva iteración de la aplicación de videos mediante inteligencia artificial, con mejoras en cuestión de generación de sonido y el realismo de la simulación de la realidad
prometió reforzar el control sobre los derechos de autor tras las críticas a su aplicación de creación de videos con Sora 2.

MIRA: Así es Sora 2, la IA de OpenAI que crea videos realistas: qué trae de nuevo y cuándo estará disponible

“Otorgaremos a los titulares de los derechos un control más preciso sobre la generación de personajes”, escribió el director de OpenAI, Sam Altman, en un blog publicado el viernes.

Desde su lanzamiento el 1 de octubre, los usuarios de la aplicación han creado clips que copian con inteligencia artificial personajes inspirados en dibujos animados como South Park o videojuegos como Pokémon.

La compañía estadounidense, propietaria del popular robot conversacional ChatGPT, tiene varias demandas por derechos de autor, incluyendo una del diario The New York Times.

Sora 2 es una aplicación similar a TikTok que permite a los usuarios insertar su propia imagen en escenas creadas por IA.

Menos de una semana después del lanzamiento, Altman ya anunció que OpenAI endurecería su política de derechos de autor.

“Daremos a los titulares de derechos un control más detallado sobre la generación de personajes”, prometió en el blog.

Según The Wall Street Journal, OpenAI podría exigir que los titulares de derechos de autor, como ya hacen los estudios de cine, opten por no permitir que su trabajo aparezca en videos generados por IA con Sora 2.

El gigante japonés de los videojuegos Nintendo declaró el domingo en un comunicado en X que no ha tenido “ningún contacto con el gobierno de Japón sobre la IA generativa”.

“Incluya o no IA generativa, continuaremos tomando las acciones necesarias contra la infracción de nuestros derechos de propiedad intelectual”, dijo el gigante de los videojuegos.

