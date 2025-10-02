OpenAI se convirtió en un fenómeno mundial con el éxito de su IA generativa ChatGPT.
OpenAI se convirtió en un fenómeno mundial con el éxito de su IA generativa ChatGPT.
/ MARCO BERTORELLO
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
OpenAI, creadores de ChatGPT, llega a valorización récord de US$500 mill millones, según reportes
Resumen de la noticia por IA
OpenAI, creadores de ChatGPT, llega a valorización récord de US$500 mill millones, según reportes

OpenAI, creadores de ChatGPT, llega a valorización récord de US$500 mill millones, según reportes

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La empresa estadounidense , que desarrolló , alcanzó una valorización de 500.000 millones de dólares después de que sus empleados vendieron un número acotado de acciones, informaron este jueves medios financieros.

MIRA: OpenAI abandona su plan de ser una empresa con fines de lucro

Si se confirma esta operación de venta de los trabajadores de OpenAI de títulos por un valor de 6.600 millones de dólares a inversionistas, esta empresa se convertiría en la ‘startup’ más valiosa del mundo, superando a SpaceX de Elon Musk, evaluada en unos 400.000 millones de dólares, según la agencia Bloomberg.

Entre el grupo de inversionistas que adquirieron acciones está el gigante japonés SoftBank, reportaron The Financial Times y Bloomberg, citando a personas cercanas a las transacciones.

Contactada por AFP, la sucursal de OpenAI en Francia no comentó esta información y la sede en Estados Unidos aún no ha respondido.

La empresa, a la vanguardia de la IA generativa, saltó a la palestra con su producto estrella ChatGPT que se convirtió en una insignia de los agentes conversacionales.

Esta herramienta ha democratizado el uso de la IA y ha atraído grandes inversiones.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC