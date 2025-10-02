El fin del Windows 10 es inminente: ¿Qué opciones tenemos?

Microsoft marcará el fin de un ciclo este 14 de octubre, fecha en la que acabará oficialmente el soporte de su popular sistema operativo Windows 10 después de una década de servicio.

Es una situación que afecta a un enorme porcentaje de sus usuarios, ya que según datos de Statcounter en agosto de este año, si bien los sistemas operativos de Microsoft tienen una amplia tasa del mercado con el 70% de computadoras, la adopción del Windows 11 es solo un par de puntos porcentuales mayor a las de Windows 10: 49% frente a 45,5%.

Y si bien la falta de apoyo de Microsoft no significa que sus computadoras dejarán de funcionar pasado el 14 de octubre, la falta de apoyo de la compañía dejará a las computadoras vulnerables a nuevos problemas, algo que mi colega Christian Mestanza explicó detalladamente en esta nota.

Aunque en resumen, Eric Biagioli, director de la carrera de Ciencia de la Computación y Ciencia de Datos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), señaló que un sistema que dejará de ser actualizado “seguirá funcionando, aunque será cada vez más vulnerable con el tiempo, no se solucionarán nuevos fallos ni se adaptará a tecnologías emergentes”.

En cambio, el propósito de esta nota es presentarle a usted, querido lector, qué opciones tiene si todavía se encuentra utilizando Windows 10, las cuáles dependerán bastante de la edad de su computadora, presupuesto, habilidad técnica y el nivel de riesgo que está dispuesto a enfrentar.

Opción 1: Compra una nueva computadora con Windows 11

La opción más fácil, pero definitivamente la menos barata, es reemplazar tu computadora por una más nueva que ya venga instalada con el nuevo sistema operativo, una opción que solo menciono porque el propio Microsoft la recomienda y que solo aconsejaría si tu máquina está presentando ya graves problemas de hardware o si tienes el presupuesto disponible para este tipo de gastos. Para quienes tengan todavía una máquina que quieran conservar van las siguientes opciones.

Opción 2: Actualiza a Windows 11

La solución más simple y barata es obviamente pasarse a Windows 11, una opción abierta para todos aquellos que tengan una versión legítima del sistema operativo pero que puede ser más fácil o difícil tomando en cuenta la edad y componentes de la computadora que estás intentando actualizar.

Esto es porque Windows 11 tiene una serie de requisitos para cambiarse a su nueva versión que no todas las computadoras cumplen, al necesitar como mínimo:

Procesador de 64 bits con al menos 1GHz y dos núcleos.

4 GB de RAM.

64 GB de almacenamiento.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12.

Firmware UEFI con arranque seguro (Secure Boot).

Módulo de plataforma segura (TPM) 2.0.

Puedes ver todos los requisitos del sistema en esta página web, aunque la manera más fácil de comprobarlo es descargando la aplicación para comprobar el estado de la información de la versión de Windows en la página oficial de Microsoft.

En caso cumplir los requisitos, el proceso de pasar de Windows 10 a Windows 11 no es particularmente complicado, siendo similar a la actualización regular del sistema (Inicio -> Configuración -> Windows Update), aunque existen otros métodos como descargar el Asistente de instalación de Windows 11 o crear un medio de instalación en un USB o un disco. Todos estos métodos pueden ser encontrados en esta página web.

¿Y si mi computadora no cumple los requisitos?

Si bien existen una miríada de razones por las que el sistema puede no ser compatible, la mayoría son fácilmente solucionables cambiando el procesador, el almacenamiento o el RAM del sistema. En general, navegando por la web hemos, podido comprobar que las dos principales razones por las que las computadoras fallan el poder pasarse a Windows 11 es no tener activado el Firmware UEFI con arranque seguro o no tener instalado un TPM 2.0.

Si falta el UEFI con arranque seguro

Un problema con una solución algo trabajosa, ya que en el peor de los casos el sistema de partición de tu computadora de MBR a UEFI, algo que requeriría un artículo aparte como este. Mientras tanto, instrucciones de cómo activar el arranque seguro pueden encontrarse aquí, aunque suelen cambiar entre fabricantes.

Si falta el TPM 2.0

En el segundo de los casos también hay motivos para tener esperanza, ya que el hecho de que el sistema no haya detectado un TPM 2.0 en tu equipo no significa que no se encuentre instalado en tu tarjeta madre, como el redactor de esta nota pudo comprobar en carne - o en este caso en circuito- vivo.

Esto es debido a qué si bien se estableció el Módulo de plataforma segura (TPM) 2.0 en 2016, este no siempre fue activado por los manufacturadores de las tarjetas madres, algo que puede ser solucionado con un poco de maña por parte del usuario ingresando al BIOS de la computadora.

Hay distintos métodos para comprobar si tu computadora tiene un TPM 2.0 desactivado, pero en mi experiencia encontré que la manera más fácil y efectiva es buscar la marca y modelo de la tarjeta madre más la palabra TPM 2.0, siendo los foros de los manufacturadores de estos dispositivos los mejores lugares para encontrar una respuesta.

Del mismo modo, activar un TPM 2.0 es un proceso relativamente sencillo y afortunadamente Microsoft ha publicado una página web con las instrucciones de cómo hacerlo, aunque cabe señalar que los pasos pueden cambiar dependiendo quién fabricó tu tarjeta madre, por lo que es recomendable buscar instrucciones directamente de los sitios oficiales de estas compañías.

En caso compruebes que tu computadora no tiene un TPM 2.0 todavía tienes dos soluciones posibles, aunque ninguna es particularmente fácil o conveniente. La primera es instalar tu propio módulo de plataforma segura (TPM) 2.0 en tu tarjeta madre, algo que se hace complicado no solo en adquirir uno de estos dispositivos - cada vez más raros mientras se acerca el fin del Windows 10 - y con los que tienes que tener cuidado de que sean compatibles con tu tarjeta madre.

La segunda opción es ‘engañar’ a Windows para hacerle pensar que sí cumples los requisitos mediante la modificación en el registro de Windows o utilizando un programa de terceros, procesos que no enlazaremos en esta nota por posiblemente causar problemas en las computadoras de los usuarios.

“Se pueden hacer esos truquitos, pero no es la idea”, advirtió Eric Biagioli. “Quizás alguna parte del sistema realmente necesita lo que uno dice tener y ahí seguramente algo va a salir mal.”

Opción 3: Pagar por el Programa de Novedades de seguridad extendida (ESU) para Windows 10

Si bien Microsoft ha dicho y repetido constantemente que abandonará el soporte a Windows 10, esto no es completamente cierto y en otras ocasiones ha expresado su intención de seguir apoyando a su sistema operativo por un año adicional al menos en lo que respecta a la seguridad respecta, si es que estás dispuesto a abrir tu billetera.

Entra aquí su apropiadamente llamado Programa de Novedades de seguridad extendida (ESU), el cual “ayuda a reducir el riesgo de malware y ataques de ciberseguridad mediante el acceso a actualizaciones de seguridad críticas e importantes (...) para dispositivos que ejecutan Windows 10, versión 22H2.”

La empresa recalca que la inscripción al ESU “no proporciona otros tipos de correcciones, mejoras de características o mejoras de productos. Tampoco viene con soporte técnico.”

El apoyo cuesta US$30 o 1000 puntos en Microsoft Rewards, aunque puede ser conseguido gratuitamente en algunas circunstancias como si estás sincronizando la configuración de tu PC o vives en Europa (gracias a presión de grupos pro consumidores en el Viejo Continente). Instrucciones sobre cómo inscribirse al ESU pueden encontrarse aquí.

Opción 4: Ignora el fin del apoyo a Windows 10

En algunas ocasiones una acción es la inacción y seguir utilizando el Windows 10 a pesar de que Microsoft ha dejado de apoyarlo el 14 de octubre, el sistema operativo va a seguir funcionando por mucho tiempo más.

Y si bien esta es la opción que a primera vista es más barata, esto desestima los riesgos que puede tener para una persona y, sobre todo, para un negocio el estar expuesto a ataques informáticos.

Quizás es un riesgo más razonable para personas comunes y silvestres, pero personalmente no recomendaría guardar información importante en una computadora con posibles agujeros en su seguridad y, como siempre, seguir la buena costumbre de guardar copias de seguridad de todos los documentos imprescindibles.

Opción 5: Abandona Windows por otro sistema operativo

Si Microsoft está dispuesto a abandonar Windows 10 o cobrar cuantiosas sumas para seguir utilizándolo, ¿por qué tú no también lo abandonas por otro sistema operativo? Esa fue la principal sugerencia del experto en computación Eric Biagioli al ser consultado por esta nota, señalando cómo alternativas a Windows como Linux pueden hacer casi todo lo que ya proporciona el programa de Microsoft sin costarle a sus usuarios un centavo.

Para el especialista, han quedado atrás los días en que Linux era solo utilizado por expertos en computación y ahora muchas de las versiones del sistema operativo son amigables para los usuarios de todas las capacidades. En particular, Biagioli recomendó a Ubuntu, remarcando que este sistema operativo “es accesible, casi tan fácil de usar como Windows y al ser software libre es gratuito a pesar de contar con soporte y actualizaciones.”

El sistema operativo Ubuntu es una alternativa gratuita para el Windows 10. / Ubuntu

Adicionalmente, muchos de los programas que utilizamos como Microsoft Office tienen su propia versión gratuita como LibreOffice en Linux, o simplemente ahora pueden correr desde el navegador, por lo que el cambio de sistema operativo no afecta mucho a los que utilizan su computadora para tareas generalizadas.

Puedes encontrar los requisitos mínimos y las instrucciones para instalar Ubuntu en este enlace.