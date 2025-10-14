Microsoft solo dará soporte oficial a Windows 10 hasta el 14 de octubre, un sistema operativo que lleva una década vigente en el mercado y que está presente aún en cuatro de cada diez computadoras basadas en Windows.

El problema es que a partir de ahora Windows 10 quedará sin soporte oficial, pese a su popularidad, por lo tanto, las computadoras que lo usan de sistema operativo quedan expuestas a vulnerabilidades de seguridad que se descubra a partir de ahora.

De acuerdo con Statcounter GlobalStats, en septiembre de 2025 Windows 11 dispone de un 48,94% de cuota de mercado en equipos Windows a nivel global,mientras que Windows 10 dispone de un 40,5% de cuota.

Millones de equipos quedan potencialmente expuestos a ataques similares al que paralizó medio mundo en 2017 con el ransomware WannaCry. En aquel entonces, la amenaza aprovechó una vulnerabilidad presente en versiones obsoletas del sistema y obligó a Microsoft a lanzar un parche de emergencia incluso para Windows XP, que ya no tenía soporte.

Para evitar que algo así se repita, la compañía ha puesto en marcha un programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU), disponible solo para quienes usen Windows 10 en su versión 22H2. Este servicio, destinado principalmente a empresas, permitirá seguir recibiendo actualizaciones críticas, pero a un costo elevado: 61 dólares por dispositivo el primer año, 122 el segundo y 244 el tercero.

En paralelo, Microsoft ofrecerá un año adicional de actualizaciones gratuitas, pero solo para usuarios de Estados Unidos y Europa. Activar esta extensión será sencillo: bastará con iniciar sesión con una cuenta de Microsoft para habilitar la protección temporal, aunque se trata solo de una medida transitoria.

La recomendación oficial sigue siendo actualizar a Windows 11, que aún puede instalarse gratuitamente en la mayoría de computadoras con Windows 10. Incluso en equipos que no cumplen los requisitos técnicos, existen métodos alternativos para instalar el nuevo sistema operativo, aunque hay que seguir ciertos pasos extras.

Sin embargo, quienes no deseen migrar a Windows 11 pueden optar por instalar una distribución Linux. Estas plataformas se han vuelto mucho más accesibles, ofrecen soporte constante y permiten realizar la mayoría de tareas cotidianas, desde navegación web hasta edición de documentos e incluso juegos gracias a Steam Proton.

El fin de Windows 10 también ha sido recibido con entusiasmo por los fabricantes de computadoras, que ven en este cambio una oportunidad para impulsar el reemplazo de equipos antiguos. Solo en el tercer trimestre de 2025, las ventas globales de PC crecieron un 9,4% respecto al año anterior, impulsadas por usuarios y empresas que buscan sistemas compatibles con las nuevas exigencias de seguridad.