James Stephen Donaldson, o mejor conocido como MrBeast, es una de las personas más poderosas en redes sociales, el creador de contenido más seguido en YouTube y uno de los más ricos, pero tiene un miedo: la inteligencia artificial (IA).

“Son tiempos aterradores”, ha dicho en su cuenta de X (antes Twitter). Aunque tiene más de 440 millones de suscriptores, el youtuber ha mostrado su preocupación por la IA.

“Cuando los videos de IA sean tan buenos como los videos normales, me pregunto qué le hará eso a YouTube y qué impacto tendrá en los millones de creadores que actualmente producen contenido para ganarse la vida... son tiempos aterradores”, escribió en todo el mensaje.

When AI videos are just as good as normal videos, I wonder what that will do to YouTube and how it will impact the millions of creators currently making content for a living.. scary times. — MrBeast (@MrBeast) October 5, 2025

Y es que la generación de videos con inteligencia artificial ha mejorado mucho en esta época. A esto se suma el paso que viene dando Google para integrar la IA en YouTube.

Un informe de El Español-Omicrono recuerda que modelos como Sora 2 o Google Veo 3 han demostrado que la IA ha llegado a unas cuotas de realismo.

Ahora, el creador de contenido MrBeast tampoco es ajeno a la IA. Donaldson fue criticado en redes sociales por el lanzamiento de una herramienta basada en IA. Esto servía para crear miniaturas en videos. Luego fue eliminado.

Una situación complicada. En TikTok ya se puede ver una gran cantidad de videos generados con inteligencia artificial y que son de rápida difusión. ¿Podrán adaptarse los creadores de contenido?