El imparable avance de la inteligencia artificial sigue dispuesto a conquistar todo, y ya habiendo controlado la creación de textos e imágenes, su siguiente territorio por conquistar es el de la creación de videos, con las grandes compañías lanzando sus propias herramiantas como Veo, Midjourney, Dream Machine. OpenAI, la empresa que lanzó toda carrera con el popular ChatGPT, tampoco se ha quedado atrás con Sora, una aplicación que presentó su segunda versión – Sora 2 - a finales de septiembre.

¿Qué es Sora 2 y en qué se diferencia de su predecesor?

Presentada en febrero de 2024, Sora es una herramienta de inteligencia artificial generativa que crea videos realistas a partir de peticiones de textos de sus usuarios, también conocidas como ‘prompts’.

Newsletter El Comercio MedIA Alicia Rojas presenta una guía clara para entender (y aprovechar) la inteligencia artificial, cada jueves.

Sora 2 continúa esta tendencia, pero con significativas mejoras y ChatGPT ha destacado que el nuevo programa es capaz de generar fondos sonoros realistas, así como sincornizar los diálogos y los efectos de sonido con los videos.

Otra de sus mejoras es que Sora 2 simula de mejor manera las leyes de la física del mundo real, un área en la que las IA todavía presentan numerosos problemas, logrando hacer “cosas excepcionalmente difíciles” como recrear las rutinas de gimnasia olímpica, volteretas hacia atrás sobre una tabla de paddle surf, reproduciendo con precisión la dinámica de la flotabilidad y la rigidez.

La empresa también ha afirmado que el modelo es un gran avance en cuestión a controlabilidad, siendo “capaz de seguir instrucciones complejas que abarcan múltiples tomas mientras mantiene con precisión el estado del mundo”.

Un enfoque social

Los avances técnicos no son las únicas novedades del nuevo modelo para crear videos y OpenAI ha querido complementarlo con una aplicación social al estilo de TikTok en la que los usuarios podrán generar videos y combinarlos con las creaciones de otros usuarios.

El app, también llamado Sora, también permitirá descubrir las creaciones de otras personas e incluso generar videos en la que el usuario sea el protagonista al subir una foto suya a la aplicación en una funcionalidad que llaman ‘cameo’. OpenAI aseguró que los usuarios tendrán “control total” sobre su imagen, con la opción de eliminar cualquier video en los que aparezcan.

“Con los cameos, tú controlas tu imagen de principio a fin con Sora. Solo tú decides quién puede usar tu cameo, y puedes revocar el acceso o eliminar cualquier videos que lo incluya en cualquier momento. Los videos que contienen cameos tuyos, incluidos los borradores creados por otras personas, pueden ser vistos por ti en cualquier momento”, indicaron en su blog.

Sora está disponible actualmente en iOS en los Estados Unidos y Canadá, aunque su uso requiere una invitación.

Todavía no hay una fecha de cuándo llegará a otras regiones o Latinoamérica, aunque sus creadores ya han anunciado de que planean expandirlo a otros países en el futuro.