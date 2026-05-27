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Resumen

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La música generada con inteligencia artificial es una nueva tendencia. (Foto generada con IA: copilot)
La música generada con inteligencia artificial es una nueva tendencia. (Foto generada con IA: copilot)
Por Agencia EFE

El codirector ejecutivo de Spotify, la plataforma de reproducción de música bajo demanda, Alex Norström, defendió hoy el uso regulado de la IA generativa en la creación de música como mejor medio para evitar un uso descontrolado que ya comienza a percibirse en el mundo virtual.

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