La cantante y compositora española Aitana ingresó por primera vez al Top 50 global de Spotify con su tema ‘Superestrella’, que alcanzó el puesto 38 del ranking más de un año después de su lanzamiento oficial.

El ascenso de la canción estuvo impulsado por las celebraciones posteriores al triunfo de España en la Copa Mundial de Fútbol 2026. La propia Federación Internacional de Fútbol (FIFA) vinculó el tema con las victorias del equipo español tras realizar un estudio sobre las canciones con mayor impacto entre las aficiones y consultar directamente a los planteles.

MADRID, 20/07/2026.- Los jugadores de la selección española durante la actuación de la cantante Aitana en la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. EFE/Sergio Pérez / SERGIO PEREZ

Durante los festejos, ‘Superestrella’ sonó junto a otras producciones ibéricas, como ‘La Graciosa’, de Quevedo, consolidándose como parte de la banda sonora de los festejos por el título mundial.

Con este logro, la artista se suma a un grupo reducido de músicos españoles que han alcanzado dicha lista internacional, entre los que se encuentran Rosalía, Enrique Iglesias, Rels B, Íñigo Quintero y Quevedo.

La canción no fue uno de los sencillos promocionales de Cuarto azul, álbum publicado en mayo de 2025. Su popularidad comenzó a crecer meses después en España, impulsada en parte por su difusión en TikTok.

Aunque no llegó al primer puesto del ranking español por el lanzamiento simultáneo de Lux, álbum de Rosalía, alcanzó la segunda posición y se mantuvo de forma constante dentro del Top 10 nacional desde octubre del año pasado.

Aitana

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