Tras su entrada en la lista global, la producción continúa acumulando reproducciones en el catálogo internacional | Foto: Archivo
Tras su entrada en la lista global, la producción continúa acumulando reproducciones en el catálogo internacional | Foto: Archivo
Por Redacción EC

La cantante y compositora española Aitana ingresó por primera vez al Top 50 global de Spotify con su tema ‘Superestrella’, que alcanzó el puesto 38 del ranking más de un año después de su lanzamiento oficial.

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