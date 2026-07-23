Mauro Lionel recién empieza su carrera, pero ya ha ganado premios por todo el mundo en reconocimiento a su desempeño musical.
Mauro Lionel recién empieza su carrera, pero ya ha ganado premios por todo el mundo en reconocimiento a su desempeño musical.
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Por Redacción EC

El compositor, pianista y director de orquesta peruano Mauro Lionel Malca Peñaranda, de 13 años, fue distinguido con ocho premios en dos certámenes internacionales de música realizados este año: el Vivaldi International Music Competition 2026 y el New York Music Award 2026.

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