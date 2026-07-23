El compositor, pianista y director de orquesta peruano Mauro Lionel Malca Peñaranda, de 13 años, fue distinguido con ocho premios en dos certámenes internacionales de música realizados este año: el Vivaldi International Music Competition 2026 y el New York Music Award 2026.
El compositor, pianista y director de orquesta peruano Mauro Lionel Malca Peñaranda, de 13 años, fue distinguido con ocho premios en dos certámenes internacionales de música realizados este año: el Vivaldi International Music Competition 2026 y el New York Music Award 2026.
En el primero de ellos obtuvo tres primeros puestos y un segundo lugar gracias a su Sinfonía n.° 1 en do sostenido menor, Op. 37, “SINFOSLOW”, obra de aproximadamente 35 minutos que estrenó en marzo en el Gran Teatro Nacional, donde también la dirigió.
Posteriormente, en el New York Music Award 2026, el músico recibió tres Gold Prize, un Silver Prize y el Artistic Vision Award, reconocimiento otorgado a propuestas que destacan por su originalidad y desarrollo artístico.
Entre las obras presentadas figuró “Rhapsody of the Beginning of Tahuantinsuyo”, composición inspirada en la historia y la tradición andina que incorpora elementos de la identidad peruana al lenguaje de la música sinfónica contemporánea.
Según la organización del certamen, Malca Peñaranda fue el único representante peruano premiado en esa edición del New York Music Award.
Los reconocimientos se suman a la distinción que recibió en 2025 como uno de los 100 Niños Prodigio del Mundo, otorgada por la organización Global Child Prodigy Awards en Londres.
A su corta edad, el músico ha compuesto más de 220 obras, entre ellas sinfonías, sonatas, rapsodias y piezas inspiradas en géneros de la tradición peruana y latinoamericana.
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