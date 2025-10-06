En plena era de los móviles plegables y la inteligencia artificial, Xiaomi ha decidido mirar al pasado. La compañía china presentó su nueva serie de teléfonos Xiaomi 17, donde los modelos Pro destacan no solo por su potencia, sino por una característica que ha sorprendido a los usuarios: una pantalla trasera capaz de transformarse en una consola retro al estilo de la clásica Game Boy.

La marca ha lanzado una funda oficial que convierte el panel trasero del dispositivo en una consola portátil. El accesorio, que se conecta por Bluetooth, incluye cuatro botones físicos frontales, una cruceta (los típicos botones de movimiento) y teclas de selección e inicio, recreando el diseño clásico de las consolas de bolsillo. Su precio es de 299 yuanes (unos 42 dólares) y está fabricada en un material oscuro con acabado suave, siguiendo la estética retro.

Lejos de ser un simple accesorio decorativo, la funda incluye varios juegos preinstalados con licencia, entre ellos Angry Birds 2, Sky Destroyer, Furball Runner y el clásico Snake. No requiere conexión a Internet y puede utilizarse incluso en modo avión. Además, incorpora su propia batería de 200 mAh, con una autonomía de hasta 40 días, y se carga de forma independiente sin necesidad de retirar el teléfono.

El Xiaomi 17 Pro cuenta con un panel trasero de 2,66 pulgadas —2,86 en el modelo Pro Max— que normalmente se utiliza para notificaciones, llamadas o control de música, pero que ahora, gracias a este accesorio, se convierte en una pequeña ventana para jugar. Sin embargo, algunos usuarios han señalado que las cámaras traseras pueden interferir parcialmente con la visualización del juego.

Más allá del toque nostálgico, el Xiaomi 17 Pro mantiene su perfil de gama alta: procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, pantallas principales de 6,3 y 6,8 pulgadas, y baterías de entre 6.300 y 7.500 mAh con carga rápida de 100 W por cable y 50 W inalámbrica. La única limitación es que, al usar la funda retro, se desactiva la carga inalámbrica.

Por ahora, Xiaomi no ha confirmado la llegada de los modelos 17 Pro y 17 Pro Max al mercado global, aunque ha adelantado que el 17 Ultra sí se lanzará fuera de China. Mientras tanto, la nueva funda promete conquistar a los nostálgicos de las consolas portátiles, ofreciendo una experiencia que mezcla tecnología actual con el encanto de los juegos clásicos.