El teléfono móvil se ha convertido en un dispositivo esencial, pero la batería sigue siendo un punto débil pese a los avances en autonomía y carga rápida. Un truco sencillo puede acelerar el proceso: activar el modo avión.
Según la empresa española Yup Charge, al deshabilitar las conexiones inalámbricas, el dispositivo consume menos energía y reduce hasta en un 25% el tiempo necesario para alcanzar el 100% de carga.
iPhone 17: ¿En qué se diferencian los procesadores A19 y A19 Pro de la nueva línea de celulares de Apple?
El modo avión, presente en todos los smartphones, desactiva la red móvil, el Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS y el NFC. Aunque suele usarse durante los vuelos, también resulta útil para ahorrar batería o recargarla en menos tiempo.
Los especialistas recomiendan además utilizar el cargador adecuado para cada modelo, ya que uno incorrecto puede dañar la batería o acortar su vida útil.
Otro consejo es no usar el teléfono mientras está conectado, puesto que reproducir videos o juegos genera calor y ralentiza el proceso.
También es importante mantener limpio el puerto de carga, ya que el polvo o la suciedad pueden afectar la conexión y alargar los tiempos de recarga.
