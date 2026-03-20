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El uso de internet masivamente en estadios requiere de infraestructura especializada.
El uso de internet masivamente en estadios requiere de infraestructura especializada.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

Enviar un WhatsApp, compartir vídeos en directo, localizar aglomeraciones o simplemente conectarse a internet sin que falle la señal se ha convertido en una de las nuevas exigencias del público en los grandes estadios y recintos de espectáculos.

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