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La nuevo tecnología de comunicación con MicroLED de Microsoft.
La nuevo tecnología de comunicación con MicroLED de Microsoft.
/ MICROSOFT
Por Agencia Europa Press

Microsoft ha anunciado avances en tecnologías como MicroLED y la fibra de núcleo hueco (HCF, por sus siglas en inglés), diseñadas para superar las limitaciones de conectividad y mejorar la eficiencia energética en los centros de datos.

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