Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Microsoft respondió al pedido del Pentágono a Anthropic, que exigía acceso total y sin restricciones a la IA. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Microsoft respaldó este martes a la tecnológica Anthropic en su disputa legal contra el Gobierno de EE.UU. y solicitó una orden judicial que bloquee temporalmente la designación de la empresa como “riesgo para la cadena de suministro”, una etiqueta impuesta por el Pentágono que amenaza los contratos vigentes de inteligencia artificial en el sector militar.

