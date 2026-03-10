A punto de conmemorarse que hace 53 años de la primera llamada con un teléfono móvil, el mundo de las telecomunicaciones vive este martes otra efeméride: la primera llamada telefónica, ocurrida el 10 de marzo de 1876.

Su autor fue el inventor escocés Alexander Graham Bell y el receptor, su ayudante Thomas Watson. “Señor Watson, venga aquí, quiero verle”, fue el breve mensaje que se transmitió.

El teléfono ha pasado a la historia como un invento de Bell y Elisha Gray, porque fueron ellos quienes, con horas de diferencia, presentaron ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos en 1876 el registro de la patente.

Sin embargo, en 2002 Estados Unidos reconoció su autoría a Antonio Meucci, quien había presentado ante la Oficina una descripción del aparato cinco años antes de que Bell lo patentara, e incluso había construido un prototipo ya en 1954.

Con ese primer prototipo, Meucci realizó una instalación entre su laboratorio en el sótano de su vivienda y el dormitorio donde estaba su mujer, a la que hizo la primera llamada para interesarse por su salud. Cuatro años más tarde logró transmitir la voz de un cantante a distancia en una demostración pública con lo que él llamaba teletrófono.

El teléfono de entonces era un aparato formado por un transmisor y un receptor unidos por un cable metálico que conducía las vibraciones producidas por la voz en una lámina metálica y las trasformaba en señales eléctricas. En su primera llamada, Bell, que había patentado un transmisor de inducción, utilizó un transmisor líquido parecido al de Gray.

Casi cien años después, el 3 de abril de 1973, el directivo de Motorola Martin Cooper utilizó un prototipo del Motorola DynaTac 8000X para llamar a su mayor rival en el sector, Joel Engel de los Bell Labs de AT&T, desde una calle de Nueva York, a quien le dijo la frase: “¿A que no sabes desde dónde te llamo?”.