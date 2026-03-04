Las desinstalaciones de ChatGPT se dispararon un 295% en un solo día tras conocerse que OpenAI firmó un contrato con el Pentágono, en medio de críticas por el posible uso militar de la inteligencia artificial. La reacción obligó a la compañía a anunciar que modificará el acuerdo para incluir nuevas salvaguardas.

El repunte se produjo el sábado, apenas horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara la prohibición del uso de Claude —desarrollado por Anthropic— en entornos gubernamentales, tras la negativa de esta empresa a retirar restricciones que impiden aplicaciones como la vigilancia masiva o el desarrollo de armas autónomas.

En paralelo, surgió en redes sociales el movimiento “Cancel ChatGPT”, que promovió la cancelación de suscripciones y la eliminación de la aplicación. Según datos de Sensor Tower, la tasa de desinstalaciones saltó un 295% de un día para otro, frente al 9% acumulado en los 30 días previos.

La protesta también se reflejó en las valoraciones digitales: las reseñas de una estrella aumentaron un 775% en un día. Mientras tanto, Claude registró un crecimiento del 51% en descargas y alcanzó el primer lugar en la App Store de Apple, tras anunciar la ruptura de su propio contrato con el Pentágono.

Ante la polémica, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, admitió haberse “precipitado” al cerrar el acuerdo con el Departamento de Defensa. Reconoció que la complejidad del tema exigía mayor claridad y aseguró que la empresa añadirá cláusulas que prohíban de forma explícita el uso de ChatGPT para vigilancia masiva de ciudadanos.

Here is re-post of an internal post:



We have been working with the DoW to make some additions in our agreement to make our principles very clear.



1. We are going to amend our deal to add this language, in addition to everything else:



"• Consistent with applicable laws,… — Sam Altman (@sama) March 3, 2026

Altman afirmó que el Pentágono comparte esa posición y que se comprometió a no emplear ChatGPT en agencias de inteligencia como la NSA sin un contrato adicional. También prometió trabajar en “salvaguardas técnicas” que limiten usos sensibles de la tecnología.

Sin embargo, hasta el momento ni el Pentágono ni el Departamento de Defensa han confirmado públicamente la aceptación de los nuevos términos. Tampoco han explicado por qué no ofrecieron condiciones similares a Anthropic.

Altman sostuvo que su intención fue “desescalar” tensiones entre el Gobierno y la industria tecnológica, aunque admitió que la rapidez con la que OpenAI cerró el contrato pudo parecer “oportunista”. Pese a la rivalidad, aseguró haber defendido ante el Pentágono que Anthropic no representa un riesgo en la cadena de suministro.