Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una foto tomada el 4 de octubre de 2023 en Manta, cerca de Turín, muestra un teléfono inteligente y una computadora portátil con el logotipo del robot ChatGPT del laboratorio de investigación OpenAI. (Foto de MARCO BERTORELLO / AFP)
Una foto tomada el 4 de octubre de 2023 en Manta, cerca de Turín, muestra un teléfono inteligente y una computadora portátil con el logotipo del robot ChatGPT del laboratorio de investigación OpenAI. (Foto de MARCO BERTORELLO / AFP)
Por Redacción EC

Las desinstalaciones de ChatGPT se dispararon un 295% en un solo día tras conocerse que OpenAI firmó un contrato con el Pentágono, en medio de críticas por el posible uso militar de la inteligencia artificial. La reacción obligó a la compañía a anunciar que modificará el acuerdo para incluir nuevas salvaguardas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.