Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen referencial.
Imagen referencial.
/ Freepik
Por Agencia Europa Press

OpenAI continúa con el desarrollo de su altavoz con inteligencia artificial (IA) que, creado de la mano del exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, se ha compartido que su llegada está prevista para principios de 2027 y contará con una cámara capaz de reconocer objetos y rostros.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

OpenAI, creadora de ChatGPT, lanzará su altavoz con IA y cámara para reconocimiento visual en 2027
Inteligencia Artificial

OpenAI, creadora de ChatGPT, lanzará su altavoz con IA y cámara para reconocimiento visual en 2027

“Estamos creando imitadores humanos”, advierte uno de los mayores expertos en inteligencia artificial
Inteligencia Artificial

“Estamos creando imitadores humanos”, advierte uno de los mayores expertos en inteligencia artificial

El incómodo momento entre Sam Altman y Dario Amodei, de las rivales tecnológicas OpenAI y Anthropic | VIDEO
Actualidad

El incómodo momento entre Sam Altman y Dario Amodei, de las rivales tecnológicas OpenAI y Anthropic | VIDEO

IA agéntica en el Perú: qué es y cómo transformará compras, clases y atención médica en 2026
Inteligencia Artificial

IA agéntica en el Perú: qué es y cómo transformará compras, clases y atención médica en 2026