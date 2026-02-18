“Estamos creando imitadores humanos”, advierte uno de los mayores expertos en inteligencia artificial

Escuchar
Stuart Russell, profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de California, Berkeley. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Los directores ejecutivos de las principales empresas tecnológicas están inmersos en una carrera por el dominio en el ámbito de la inteligencia artificial que podría poner en riesgo la supervivencia de la humanidad, dijo el martes a AFP el destacado investigador Stuart Russell.

