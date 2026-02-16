2026, un año para la IA agéntica en el Perú: los cambios en comercio, educación, salud y otras áreas más

¿Qué pasará en el Perú? Según el Government AI Readiness Index2025, nuestro país ocupa el puesto 59, de un total de 195, en incorporación de la IA desde el Estado.

Por otro lado, al cerrar el 2025 Perú también ocupaba el puesto 7 de países que incorporan la IA en la región, conforme al Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Está detrás de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Costa Rica y Argentina.

En ese escenario aparece la IA agéntica.

Señala un artículo de IBM como un sistema de IA basado en “técnicas de IA generativa (IA gen) mediante el uso de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para funcionar en entornos dinámicos”. Es decir, no se trata solo de la suma de agentes de IA para tareas específicas, ya que se puede actuar con mayor autonomía para procesos más complejos.

“De cara a 2026, la diferencia entre adopciones puntuales y una ventaja competitiva sostenible estará en la capacidad de integrar la inteligencia artificial, incluida la IA agéntica, en procesos reales, con datos bien gobernados, seguridad por diseño y personas preparadas”, indica Luis Caro, líder de IA y Nube en AWS Latinoamérica.

En declaraciones a El Comercio, señaló que una vez se alineen estos elementos la IA dejará de ser una promesa “y se convertirá en un motor concreto de productividad y competitividad para el Perú”.

El comercio y el sector financiero son las actividades que más se adaptan a la IA. (Foto: freepik.es)

Por su parte, Juan Moscoso, commercial sales manager de AMD, aseguró también que este 2026 será el año de la IA agéntica, “en donde ya no estamos trabajando con inteligencias artificiales aisladas, sino que finalmente se pueden usar en conjunto para que puedan conversar entre ellas”.

¿Qué hará esto? Al tener interacción los modelos de IA se podría apoyar el desarrollo de productos y soluciones para clientes.

La experiencia de comprar

La IA sigue cambiando nuestras vidas.

Para Moscoso la aplicación de la IA en el sector financiero es más clara en detección de fraude, análisis de riesgo, la automatización de ciertos procesos y también la atención hacia el cliente final.

El otro lado es el e-commerce, en el que se está viendo recomendaciones mucho más personalizadas. “Hay un acercamiento desde la tecnología hacia el usuario. No es no es nuevo, pero claramente con la IA esto se ha ido acelerando”, dice el especialista de AMD. Y es aquí donde entran los agentes de IA.

“Lo que hacen los agentes de IA es reunir diferentes motores de inteligencia artificial con bases de datos, con cruces de información y eso permite identificar a un usuario para poder entregar esta atención más personalizada, y va de la mano con reducir los tiempos de respuesta y al mismo tiempo dar un empuje al comercio digital”, explicó.

Además… También en ciberseguridad Los ciberataques se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para empresas. En Perú ya algunos bancos han sido víctimas de estas filtraciones, y la IA puede agudizar más el problema. Aquí aparece la IA agéntica. "Ya no se trata solo de generar alertas, sino de contar con agentes capaces de analizar, decidir y actuar bajo reglas claras, permisos definidos y total trazabilidad", explico Luis Caro. Contó que AWS cuenta con AWS Security Agent, que aborda uno de los mayores desafíos de los equipos de seguridad: anticiparse a los riesgos sin frenar la velocidad del desarrollo.

Caro también comparte esta mirada sobre los cambios en el sector financiero y comercial, caracterizados por la inmediatez, la hiper-personalización y la simplicidad.

“La IA agéntica representa una ventaja competitiva decisiva, pero su éxito depende de dos condiciones fundamentales. Primero, contar con datos industrializados, es decir, información confiable, bien gobernada y preparada para alimentar sistemas de IA. Segundo, implementar seguridad como parte integral de la arquitectura tecnológica”, explicó.

Nada sin educación

Pero nada de lo que se plantea en IA puede pasar sin la educación.

En Perú la IA ya se enseña en cursos, especialidades, carreras y facultades dedicadas a esta tecnología. Destacan el papel de las universidades San Marcos y UNI que anunciaron carreras de Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Señala Caro que esto “refleja que el país empieza a tomar mayor conciencia del rol que estas tecnologías jugarán en su desarrollo económico y social”. Y es que, según detalla, en la región hay un déficit de 2,5 millones de profesionales tecnológicos.

Detalló también que AWS está trabajando con universidades peruanas como la PUCP en capacitación, por medio del programa AWS Entrena LATAM. “El objetivo es capacitar a 2 millones de personas en Latinoamérica en inteligencia artificial y computación en la nube hacia 2028″ , explicó, y se cuenta con iniciativas como Peruanas a la Nube, Talento Digital, AWS re/Start y AWS Academy.

Un caso similar ocurre con AMD, que viene trabajando con San Marcos. “Estamos justamente trabajando en algunas iniciativas para proveer infraestructura de último nivel”, indicó Moscoso a este Diario. Y es que, según detalló, “muchas universidades están con tecnología obsoleta de más de 15 años”.

“Efectivamente, [las universidades] no están con infraestructura que pueda dar cabida a tecnología que es necesaria para poder desarrollar inteligencia artificial”, indicó.

Y este es otro punto que preocupa: la infraestructura, mientras el mundo avanza más hacia la IA general y el Perú parece no seguir el paso.

¿Cómo reducir las brechas sociales?

Si bien la IA requiere tecnología de último nivel, se puede inferir que es tecnología costosa, poco alcanzable.

Para ambos especialistas la IA puede ser una oportunidad para reducir las brechas sociales, pero depende de algunos factores.

“Bien utilizada, puede democratizar el acceso a servicios que históricamente han estado fuera del alcance de poblaciones vulnerables”, indica Caro. Por ejemplo, en educación se puede usar modelos de analítica e inteligencia artificial para acompañar a los estudiantes; en salud, diagnósticos asistidos y sistemas de apoyo clínico en comunidades sin acceso a médicos especialistas; así también la IA puede participar en servicios financieros, en el sector público, la investigación de políticas públicas.

AMD cuenta con procesadores que permiten trabajar con IA, ya sea en computadoras personales o Centros de Datos. (Foto: Difusión)

Pero hay un detalle. “Si no existe un marco de IA responsable, la IA puede ampliar las desigualdades existentes en lugar de reducirlas. Por eso, la pregunta central no es si la IA puede cerrar brechas, sino cómo la usamos y con qué propósito. La verdadera transformación digital es aquella que pone la tecnología al servicio de la sociedad", explicó el especialista de AWS.

Desde el lado comercial AMD también tiene una propuesta para democratizar la tecnología.

“Como proveedor de soluciones de alto cómputo, vemos una propuesta muy atractiva para el mercado peruano porque, efectivamente, nuestras soluciones se despliegan desde el cómputo de usuario, pasando por diferentes productos: el datacenter y la oferta que tenemos en Cloud”, explicó. De esa manera, los usuarios podrían generar algoritmos y modelos de inteligencia artificial solo con su computador.

A pesar de ello, consideró también un problema de desigualdad la fuga de talento. Eso quiere decir que profesionales tengan que emigrar a países desarrollados para hacer realidad sus proyectos, debido a que “no existe un interés desde el punto de vista de gobierno, de Estado y de empresa, de poder empoderar a sus usuarios que están desarrollando inteligencia artificial”.

“Claramente ese talento especializado va a salir del país”, puntualizó.

De esa manera el mundo de la inteligencia artificial sigue avanzando. ¿Podremos seguirle el paso?