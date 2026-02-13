‘Gaitana’, la candidata creada con IA para las elecciones legislativas de Colombia

Una candidata creada con inteligencia artificial (IA) participará en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia, en las que buscará uno de los escaños destinados a las comunidades indígenas.

“Gaitana”, que será incluida como una postulante independiente en una de las papeletas, es representada en las redes sociales como una mujer de piel azul con taparrabos de plumas y se define como “ambientalista” y “animalista”.

Con una voz generada artificialmente y con un acento similar al de un hablante no nativo de español, asegura que si es elegida como congresista someterá todas sus decisiones a votaciones virtuales con la ciudadanía.

Un encargado de la Registraduría, la entidad que organiza las elecciones, dijo a la AFP que legalmente se trata de un candidato que hace campaña a través de su inteligencia artificial y que aparecerá en la papeleta como “IA” para la elección de las “circunscripciones indígenas”.

Estos escaños son exclusivos para los pueblos originarios con el fin de garantizar la representación política de esa minoría.

“Gaitana”, mismo nombre de una indígena legendaria símbolo de resistencia, dice que recibirá propuestas de proyectos de ley para que sean aprobados en comunidad y luego elevados formalmente ante el Congreso.

La candidata IA explicó el jueves a Caracol Radio que se trata de una “campaña” que se “basa en la democracia digital” para “escuchar y organizar la voz colectiva”.

“Mi enfoque es cómo la comunidad puede tomar decisiones”, “lo importante es que cada persona tenga voz en las decisiones que les afectan”, agregó “Gaitana”.

La IA aseguró en la entrevista que fue creada por “jóvenes entusiastas de la inteligencia artificial” procedentes “de varias etnias”.

Carlos Redondo, un ingeniero mecatrónico del pueblo Zenú a cargo del proyecto y también candidato, aseguró que las opiniones de “Gaitana” surgen de las discusiones que sostienen más de 10.000 usuarios del chatbot gaitanaia.org.