Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Meta sigue implementando nuevas funciones al servicio de mensajería WhatsApp. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Meta sigue implementando nuevas funciones al servicio de mensajería WhatsApp. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia Europa Press

Meta está trabajando en una nueva herramienta de edición para WhatsApp que permitirá ocultar información de los mensajes y que obligará a los usuarios a pinchar en él para descubrir lo que contiene.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

WhatsApp permitirá ocultar los ‘spoilers’ en los mensajes de texto
Actualidad

WhatsApp permitirá ocultar los ‘spoilers’ en los mensajes de texto

Mariano Sigman: “Antes los seres humanos cruzaban el Atlántico, ahora no saben ir de San Isidro al Rímac sin un navegador”
Entrevista

Mariano Sigman: “Antes los seres humanos cruzaban el Atlántico, ahora no saben ir de San Isidro al Rímac sin un navegador”

Galaxy Unpacked 2026: fecha y hora del mayor evento tecnológico de Samsung
Actualidad

Galaxy Unpacked 2026: fecha y hora del mayor evento tecnológico de Samsung

Jefe de OpenAI defiende regulación urgente de la IA
Inteligencia Artificial

Jefe de OpenAI defiende regulación urgente de la IA