Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La aceleración tecnológica también está transformando las expectativas del talento.
La aceleración tecnológica también está transformando las expectativas del talento.
/ Freepik
Por Redacción EC

La velocidad de transformación tecnológica está redefiniendo la forma en que las empresas peruanas capacitan a su talento. Según el informe Decoding Global Talent 2023 de Boston Consulting Group, el 88 % de las organizaciones a nivel mundial ha incrementado o planea incrementar su inversión en formación durante los últimos tres años, en respuesta a la rápida evolución de herramientas digitales y la adopción masiva de inteligencia artificial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La obsolescencia de habilidades técnicas amenaza la competitividad empresarial en Perú
Actualidad

La obsolescencia de habilidades técnicas amenaza la competitividad empresarial en Perú

El hueso que podría ser la primera evidencia del mítico paso de un elefante de guerra de Aníbal por Europa
Actualidad

El hueso que podría ser la primera evidencia del mítico paso de un elefante de guerra de Aníbal por Europa

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”
Entrevista

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”

Activision cerrará los servidores de Call of Duty: Warzone Mobile el 17 de abril
Videojuegos

Activision cerrará los servidores de Call of Duty: Warzone Mobile el 17 de abril