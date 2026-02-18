Estudiantes peruanos hacen “pollada virtual” para viajar en hackatón de inteligencia artificial en Suiza

Escuchar
El grupo está integrado por André Joaquín Pacheco Taboada, de la UNI; Melissa Iman Noriega, de la UNI; Freddy Edwin Ñañez Choque, de la PUCP; y Álvaro Zúñiga, de la UTEC. Ellos buscan participar en el START Hack 2026.
/ Difusión
Por Bruno Ortiz Bisso

El ingenio peruano no tiene límites, especialmente cuando se trata de alcanzar metas académicas y tecnológicas de talla mundial. Freddy, Joaquín, Álvaro y Melissa son cuatro jóvenes talentos que han lanzado una iniciativa disruptiva: una “pollada virtual”. A diferencia de la versión tradicional, aquí el “plato” es tecnológico. Por una colaboración económica, estos programadores diseñan y entregan un portafolio web profesional a los donantes. Todo este esfuerzo para recaudar los fondos necesarios y así viajar a San Galo, Suiza.

