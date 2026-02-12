Convocan hackatón universitaria con soluciones innovadoras para personas de 50 años a más

La población de América Latina y el Caribe está envejeciendo a un ritmo acelerado. Actualmente, se estima que viven en la región alrededor de 166 millones de personas de 50 años a más, lo que representa cerca del 25% de sus habitantes. Las proyecciones indican que la proporción de personas de 60 años o más se duplicará hacia 2050. Esto supone una presencia creciente de personas senior como consumidoras, profesionales y también como emprendedoras.

Este cambio demográfico tiene un fuerte impacto económico y social, y da paso a la llamada economía plateada. Los adultos senior son cada vez más relevantes en el mercado, pero los sistemas de salud, pensiones, servicios financieros y modelos de cuidado aún necesitan adaptarse a este público. Al mismo tiempo, se abre espacio para nuevos negocios, servicios y empleos vinculados a la longevidad activa. Allí aparecen oportunidades para la innovación y el emprendimiento con enfoque intergeneracional.

En este contexto, la Universidad del Pacífico, a través del proyecto Ecosistema Plateado, presenta la Hackatón Plateada 2026. Se trata de una convocatoria dirigida a estudiantes universitarios que busca desarrollar soluciones innovadoras para personas de 50 años a más. La iniciativa conecta el conocimiento académico con desafíos reales de la población senior.

“La Economía Plateada es un espacio de innovación y de creación de valor. Las personas de 50 años a más tienen trayectoria, experiencia y redes. Sin embargo, lo que les hace falta a este sector senior suele ser el desarrollo de productos, servicios y herramientas diseñados pensando en ellos”, señaló Elizabeth Gómez, Jefa de Proyectos del Ecosistema Plateado y del programa Emprende 50+ de la Universidad del Pacífico.

La Hackatón Plateada 2026 convoca a equipos de estudiantes de distintas carreras para diseñar soluciones que atiendan necesidades de personas de 50 años a más en educación, salud, bienestar financiero, empleabilidad, cuidado, turismo, vivienda y servicios digitales. También busca reducir brechas como la falta de información, la informalidad y las dificultades para acceder a productos y servicios adaptados.

Durante la hackatón, los equipos trabajarán con retos específicos vinculados a la economía plateada y recibirán acompañamiento de mentores. Tendrán talleres para validar sus modelos de negocio y orientación para convertir sus ideas en propuestas implementables.

Los detalles sobre postulaciones, bases y criterios de evaluación estarán disponibles en los canales oficiales de la Universidad del Pacífico y del proyecto Ecosistema Plateado, donde los equipos podrán inscribirse de manera gratuita desde el siguiente enlace: https://ecosistemaplateado.pe/evento/hackaton-plateada/.