Convocan hackatón universitaria con soluciones innovadoras para personas de 50 años a más

Durante la hackatón, los equipos trabajarán con retos específicos vinculados a la economía plateada y recibirán acompañamiento de mentores.
Por Redacción EC

La población de América Latina y el Caribe está envejeciendo a un ritmo acelerado. Actualmente, se estima que viven en la región alrededor de 166 millones de personas de 50 años a más, lo que representa cerca del 25% de sus habitantes. Las proyecciones indican que la proporción de personas de 60 años o más se duplicará hacia 2050. Esto supone una presencia creciente de personas senior como consumidoras, profesionales y también como emprendedoras.

