Estudiantes peruanos ganan oro en hackathon biotecnológica internacional

Un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) obtuvo la medalla de oro en la prestigiosa hackatón internacional SynBio Bootcamp 2025, celebrada en México. Los jóvenes investigadores, pertenecientes a diversas facultades de la Decana de América, se impusieron ante representantes de distintos países con una propuesta innovadora que aplica la biología sintética para resolver desafíos ambientales.

El equipo estuvo conformado por Marko Aurelio Zapata Roca, Valery Lucero Velásquez Torres y Rodrigo Alfredo Puertas Valdeiglesias, estudiantes de la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología e integrantes de la Comunidad de Biología Sintética (CBS – UNMSM), junto con Marina Liseth Gargate Motta, también alumna de la misma escuela. La participación de los alumnos sanmarquinos contó con el respaldo de sus respectivas facultades y el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UNMSM.

Esta integración de conocimientos permitió abordar el problema desde diferentes ángulos, desde la ingeniería genética hasta el análisis de impacto ambiental.

El proyecto ganador, denominado “Bio-Clean”, fue el diseño de un sistema capaz de detectar y degradar microplásticos en fuentes de agua dulce. Esta solución biotecnológica no solo identifica la presencia de contaminantes, sino que propone una ruta metabólica para eliminarlos de manera eficiente y sostenible.

“Nuestro proyecto consistió en el desarrollo de un sensor biológico capaz de detectar niveles de plomo en aguas contaminadas. El sistema se distingue por un cambio de color: azul cuando no hay presencia de plomo y rojo cuando lo detecta. En este último caso, además, activa la expresión de una proteína que atrapa el metal pesado, lo que permite su captura y facilita la filtración del agua contaminada”, señaló Marko Zapata.

Durante el certamen, los jóvenes compitieron de forma virtual contra otros 50 equipos y pasaron por jornadas intensas de trabajo colaborativo y mentorías con expertos internacionales. Finalmente, el equipo sanmarquino se hizo con el primer lugar general en la categoría “Universidades” y dos tuvo dos menciones especiales: “Mejor ensamblaje genético” y “Mejor proyecto bio materiales”.