Estudiantes peruanos ganan oro en hackathon biotecnológica internacional

Un grupo multidisciplinario de estudiantes de la Universidad de San Marcos se llevó el primer premio en la hackatón internacional SynBio Bootcamp 2025, que se llevó a cabo en México

Un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) obtuvo la medalla de oro en la prestigiosa hackatón internacional SynBio Bootcamp 2025, celebrada en México. Los jóvenes investigadores, pertenecientes a diversas facultades de la Decana de América, se impusieron ante representantes de distintos países con una propuesta innovadora que aplica la biología sintética para resolver desafíos ambientales.

