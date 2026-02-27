HBO Max ha anunciado que comenzará a implementar medidas para frenar el uso de cuentas compartidas a nivel global durante este año 2026, de manera que impulsará opciones como la de pagar una suscripción adicional por añadir un Complemento de miembro adicional.

Como ya es costumbre en el resto de plataformas de contenido en ‘streaming’, el servicio propiedad de Warner Bros. Discovery tiene una política de uso en la que se detalla que las cuentas de HBO Max están destinadas exclusivamente al titular de la cuenta y las personas con las que vive, por lo que no contempla su uso compartido con personas fuera del hogar.

Para ofrecer una solución al uso compartido de contraseñas, la compañía anunció en abril del pasado año una nueva opción de Complemento de miembro adicional en Estados Unidos. Al estilo de Netflix, esta herramienta permite que usuarios que no forman parte del núcleo del hogar puedan acceder a una cuenta de HBO Max, por 7,99 dólares al mes (6,77 euros al cambio). Así, comenzó a impulsar esta iniciativa de forma más insistente durante el mes de agosto.

Ahora, HBO Max ha compartido su intención de extender el cese de cuentas compartidas a nivel global, con medidas que comenzará a implementar en todos los países en los que está disponible el servicio en ‘streaming’.

Así lo ha detallado el responsable de ‘streaming’ de Warner Bros. Discovery, JB Perrette, durante una conferencia de resultados de la compañía celebrada este jueves, donde ha matizado que la expansión global contra el intercambio de contraseñas “comenzará en 2026”, como han recogido The Wrap y The Verge.

Concretamente, como se detalla en la transcripción de la llamada, la decisión de desplegar estas medidas para frenar el uso de cuentas compartidas en todos los países, se debe a que la plataforma ha llegado a otros países en Europa y América Latina. Por ejemplo, HBO Max estará disponible en Reino Unido e Irlanda a partir de marzo, tras su reciente lanzamiento en Alemania e Italia.

Esto ha resultado en un aumento de las suscripciones y, por tanto, más personas compartirán cuenta para acceder a la plataforma, con lo que pretende impulsar opciones como la adopción del Complemento de miembro adicional. “Estamos en la segunda fase de la implementación del sistema para impedir el intercambio de contraseñas”, ha sentenciado Perrette.

Cabe destacar que HBO Max ha cerrado 2025 con cerca de 132 millones de suscriptores y, con la extensión a otros países, han adelantado que esperan terminar el primer trimestre de 2026 con más de 140 millones de suscriptores, en camino de superar los 150 millones de suscriptores a finales de año, como ha matizado la compañía en el comunicado sobre sus resultados.