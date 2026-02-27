Escuchar
HBO Max es un servicio de streaming. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

HBO Max ha anunciado que comenzará a implementar medidas para frenar el uso de cuentas compartidas a nivel global durante este año 2026, de manera que impulsará opciones como la de pagar una suscripción adicional por añadir un Complemento de miembro adicional.

