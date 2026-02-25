Escuchar
“No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, dijo Gates una asamblea de su organización benéfica. (Foto: Arun SANKAR / AFP)
Por Agencia AFP

Bill Gates admitió haber cometido “un grave error” al relacionarse con Jeffrey Epstein, y le dijo a los empleados de su fundación benéfica que sí tuvo aventuras con dos mujeres rusas, pero negó cualquier relación con los crímenes del financiero y delincuente sexual convicto.

