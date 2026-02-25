La industria pesquera peruana, uno de los pilares históricos de la economía nacional, atraviesa una etapa de transformación marcada por el uso estratégico de datos, analítica avanzada e inteligencia artificial.

En un contexto de recuperación y crecimiento, el sector registró una expansión cercana al 24.9% en 2024, impulsada principalmente por el aumento de capturas de anchoveta y una mayor actividad industrial. En lo que va de 2025, el PBI pesquero creció 29.1% en marzo, confirmando su rol clave en la reactivación económica del país.

Este dinamismo se da en paralelo a una creciente presión por mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la sostenibilidad y cumplir estándares internacionales de trazabilidad, especialmente en un mercado global cada vez más exigente.

En ese escenario, la analítica avanzada se posiciona como un habilitador estratégico que permite a las empresas del sector tomar decisiones más precisas, anticiparse a escenarios cambiantes y optimizar el uso de los recursos marinos.

Desde la perspectiva de Bluetab, consultora especializada en data e inteligencia artificial, la transformación de la industria pesquera pasa por convertir grandes volúmenes de información -desde datos oceanográficos y de captura hasta variables logísticas y comerciales- en insights accionables que impacten directamente en la productividad y la competitividad.

“La analítica avanzada está permitiendo a las empresas pesqueras peruanas pasar de un enfoque reactivo a uno predictivo. Hoy es posible anticipar tendencias de captura, optimizar el desempeño de flota y mejorar la planificación operativa basándose en datos confiables”, señaló Renato Chavez Girao, Executive COO de Bluetab en Perú.

Modelos predictivos

El uso de modelos predictivos, machine learning e inteligencia analítica también contribuye a una mejor gestión de riesgos, especialmente frente a variables climáticas, cambios regulatorios y fluctuaciones en la demanda internacional.

Además, estas tecnologías fortalecen la trazabilidad del producto, un factor determinante para garantizar calidad, sostenibilidad y acceso a mercados de exportación.

Las cifras respaldan esta necesidad de modernización. En 2025, las exportaciones pesqueras peruanas superaron los US$ 4,300 millones, con incrementos relevantes en productos como anchoveta, pota y atún, consolidando al Perú como uno de los principales actores pesqueros de América Latina.

Frente a este escenario, el uso inteligente de los datos se convierte en una ventaja competitiva para sostener el crecimiento y responder a las exigencias del mercado global.

“La industria pesquera tiene hoy la oportunidad de apoyarse en la inteligencia analítica no solo para crecer, sino para hacerlo de manera sostenible y resiliente. Transformar los datos en decisiones estratégicas es clave para el futuro del sector”, agregó Chavez Girao.

Con proyecciones oficiales que estiman un crecimiento adicional del PBI pesquero de alrededor del 1.3% en 2025, la adopción de analítica avanzada y soluciones basadas en datos se perfila como un pilar fundamental para que la pesca peruana consolide su liderazgo regional y afronte con éxito los desafíos de una industria cada vez más compleja y competitiva.