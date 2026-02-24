Resumen

Las tácticas de los cibercriminales han evolucionado de forma alarmante. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El impacto económico del ransomware podría ser abrumador. VDC Research y Kaspersky realizaron una estimación que mostró que, tan solo en el sector manufacturero, las pérdidas potenciales por ataques de ransomware (si hubieran tenido éxito) habrían superado los 18 mil millones de dólares durante los primeros tres trimestres de 2025. A nivel regional, Asia-Pacífico concentra la mayor parte de este impacto, con 11.5 mil millones de dólares en pérdidas potenciales, lo que subraya cómo la rápida digitalización en economías emergentes amplía las superficies de ataque.

