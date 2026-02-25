Escuchar
El robot creado en la Universidad de Tokio puede dar consejos espirituales. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia AFP

Investigadores japoneses presentaron el monje robótico impulsado por inteligencia artificial “Buddharoid”, capaz, según ellos, de dar consejos espirituales y, quizá algún día, paliar la escasez de bonzos.

