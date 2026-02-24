Escuchar
Un robot humanoide y Robot Phone, las novedades de Honor.
Por Agencia Europa Press

Honor es una de las empresas que estarán presente en Mobile World Congress (MWC), donde se espera que presente el dispositivo plegable MagicV6, pero también una propuesta más conceptual de fotografía móvil con una cámara robótica.

