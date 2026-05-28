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El Booster K1 de Booster Robotics, un robot humanoide compacto diseñado para la educación, la investigación y la competición, realiza un baile en la Humanoids Summit Tokyo 2026, celebrada en Tokio el 28 de mayo de 2026. (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP)
El Booster K1 de Booster Robotics, un robot humanoide compacto diseñado para la educación, la investigación y la competición, realiza un baile en la Humanoids Summit Tokyo 2026, celebrada en Tokio el 28 de mayo de 2026. (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP)
/ KAZUHIRO NOGI
Por Agencia EFE

Con traje, pelo negro y un aspecto idéntico a su creador, un androide se movía este jueves con soltura en el escenario para inaugurar en Tokio el ‘Humanoids Summit’, descrito como el mayor evento de este tipo, con más de una treintena de empresas en su primera edición en Asia.

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