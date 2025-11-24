El AgiBot A2 es un modelo diseñado para tareas de atención al cliente y está equipado con una función de chat.
El AgiBot A2 es un modelo diseñado para tareas de atención al cliente y está equipado con una función de chat.
/ AgiBot
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
AgiBot A2: el robot humanoide chino que batió un récord mundial tras caminar durante tres días
Resumen de la noticia por IA
AgiBot A2: el robot humanoide chino que batió un récord mundial tras caminar durante tres días

AgiBot A2: el robot humanoide chino que batió un récord mundial tras caminar durante tres días

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un robot humanoide chino entró en el libro Guinness de los récords al completar una caminata de más de 100 km en tres días, la mayor distancia que una máquina de este tipo ha recorrido jamás.

MIRA: Mal paso: primer robot humanoide ruso se cae en su presentación y genera dudas

El AgiBot A2, que mide 169 centímetros, partió de la ciudad china de Suzhou la noche del 10 de noviembre, recorriendo autopistas y calles antes de llegar al histórico paseo marítimo de Bund, en Shanghái, el 13 de noviembre, según el Libro Guinness de los Récords.

La compañía AgiBot, con sede en Shanghái, explicó que su modelo “navegó por superficies variadas (...) respetando las normas de tráfico” durante un trayecto de 106,286 kilómetros.

La compañía publicó vídeos que muestran al A2, de color plateado y negro, caminando con dificultad por una carretera junto a ciclistas y escúteres, antes de acelerar el paso y avanzar por el famoso paseo de Shanghái.

Según AgiBot, su modelo A2 está diseñado para las tareas de atención al cliente y está equipado con una función de chat. También es capaz de leer los labios.

Las grandes tecnológicas están invirtiendo enormes sumas en inteligencia artificial física y según Morgan Stanley el mundo podría tener más de mil millones de robots humanoides para 2050.

El gobierno chino alienta a sus empresas a desarrollar humanoides y en agosto Pekín acogió los primeros “juegos” robóticos del mundo, con la participación de más de 500 “atletas” que compitieron en disciplinas como el baloncesto o la limpieza.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC