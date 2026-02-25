El Galaxy S26 Ultra es el nuevo buque insignia de Samsung, con énfasis en inteligencia artificial, cámara de 200 MP y pantalla de 6,9 pulgadas QHD+. En la gama premium Android, uno de sus principales rivales es el Honor Magic 8 Pro, el modelo más avanzado de Honor, que también apuesta por fotografía de alto nivel y batería de gran capacidad.

Ambos equipos compiten directamente en el segmento más alto del mercado Android en 2026. Estas son sus principales especificaciones técnicas, según datos oficiales de los fabricantes.

Comparativa Galaxy S26 Ultra vs Honor Magic 8 Pro

Especificación Galaxy S26 Ultra Honor Magic 8 Pro Pantalla 6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz 6,8" LTPO OLED, 120 Hz adaptativa Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB / 16 GB 12 GB / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB Cámaras traseras 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP (zoom 10x) 50 MP (principal) + 50 MP (ultra wide) + 200 MP (periscópica) Batería 5.000 mAh 5.600 mAh (aprox.) Carga Hasta 75% en 30 min (60W) Carga rápida 80W (según fabricante) Sistema operativo Android 16 (One UI 8.5) MagicOS basado en Android Resistencia IP68 IP68

En términos generales, el Galaxy S26 Ultra destaca por su pantalla de mayor resolución y su integración de Galaxy AI, mientras que el Honor Magic 8 Pro compite con una batería de mayor capacidad y una cámara periscópica de alta resolución. Ambos apuntan al segmento más exigente del mercado Android en 2026.