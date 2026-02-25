Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Galaxy S26 Ultra es el nuevo buque insignia de Samsung, con énfasis en inteligencia artificial, cámara de 200 MP y pantalla de 6,9 pulgadas QHD+. En la gama premium Android, uno de sus principales rivales es el Honor Magic 8 Pro, el modelo más avanzado de Honor, que también apuesta por fotografía de alto nivel y batería de gran capacidad.
