Samsung presentó oficialmente el Galaxy S26 Ultra, su nuevo flagship con pantalla de 6,9 pulgadas, cámara cuádruple de alta resolución y potencia reforzada con Snapdragon 8 Elite Gen 5, enfocado en rendimiento, fotografía y capacidades de IA. Este modelo llega para competir de frente con el Apple iPhone 17 Pro Max, el smartphone más avanzados de Apple hasta el momento, conocido por su rendimiento fluido y cámara optimizada con sensores de 48 MP .

En la pelea entre Android e iOS por el liderazgo en gama alta, ambos equipos ofrecen características premium como pantallas grandes, baterías de larga duración y opciones de almacenamiento de alto nivel. A continuación, la comparación directa de especificaciones técnicas más relevantes.

Comparativa de especificaciones

Especificación Samsung Galaxy S26 Ultra Apple iPhone 17 Pro Max Pantalla 6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz adaptativa 6,9" Super Retina XDR OLED, ProMotion hasta 120 Hz Resolución QHD+ (3120 x 1440 aprox.) 2868 x 1320 Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy A19 Pro RAM 12 GB / 16 GB 12 GB (según reseñas) Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Cámaras traseras 200 MP + 50 MP (UW) + 50 MP (tele 10x) + 10 MP (tele 3x) Sistema Pro Fusion de 48 MP (principal) + 48 MP (UW) + 48 MP (tele) Cámara frontal 12 MP 18 MP (según reseñas) Batería 5.000 mAh Hasta 39 h de reproducción de video (dato oficial de Apple) Resistencia IP68 IP68 (hasta 6 m por 30 min, Apple) Sistema operativo Android 16 (One UI 8.5) iOS 26 Dimensiones y peso 163,6 x 78,1 x 7,9 mm; 214 g 163,4 x 78,0 x 8,75 mm; 233 g En la práctica, el S26 Ultra apuesta por más megapíxeles y zoom dedicado, mientras que el iPhone 17 Pro Max prioriza integración de hardware y software en su ecosistema. La elección suele depender del sistema operativo y del peso que cada usuario le dé a fotografía, IA y batería.

Ambos modelos apuntan a lo más alto del mercado: el Galaxy S26 Ultra destaca por una cámara más versátil con sensor principal de 200 MP y una pantalla con mayor resolución, mientras que el iPhone 17 Pro Max ofrece un ecosistema sólido y opciones de almacenamiento aún superiores. La elección entre uno u otro dependerá de prioridades como fotografía, sistema operativo o capacidad de almacenamiento.