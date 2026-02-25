Resumen

Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max
Por Redacción EC

Samsung presentó oficialmente el Galaxy S26 Ultra, su nuevo flagship con pantalla de 6,9 pulgadas, cámara cuádruple de alta resolución y potencia reforzada con Snapdragon 8 Elite Gen 5, enfocado en rendimiento, fotografía y capacidades de IA. Este modelo llega para competir de frente con el Apple iPhone 17 Pro Max, el smartphone más avanzados de Apple hasta el momento, conocido por su rendimiento fluido y cámara optimizada con sensores de 48 MP .

