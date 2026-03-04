Resumen

El camino hacia la Luna no ha sido ni será una tarea fácil. Entre el 6 y 11 de marzo se abría una nueva ventana de lanzamiento para que la NASA pudiera llevar adelante la esperada misión Artemis II. Sin embargo, otra vez esta ha sido postergada. Hace un mes, una fuga de hidrógeno líquido en los tanques del cohete lanzador SLS hizo suspender el despegue, cuando este ya parecía inminente. Ahora, tras un ensayo general exitoso realizado el jueves 19 de febrero, se pensaba que estábamos cerca de ver orbitar a cuatro astronautas alrededor de la Luna, por primera vez en 53 años, pero un nuevo problema ha vuelto a posponer el lanzamiento.

