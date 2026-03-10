Se calcula que más de cinco millones de peruanos presenta hipertensión arterial, una enfermedad que puede pasar inadvertida y, si no es controlada debidamente, también puede ser de alto riesgo para la vida. En ese sentido, además de las pastillas y la atención médica, el tensiómetro se convierte en una herramienta fundamental para la salud.

Yo soy uno de esos peruanos que lleva ese diagnóstico desde hace cuatro años. Vivir con un tensiómetro cerca es algo del día a día, pero resulta que un reloj inteligente actual ya puede integrar esa función. Este es el caso del Huawei Watch D2, y para este review he buscado de probar su utilidad.

Comparado con un tensiómetro, un reloj resulta mucho más fácil de llevar. Pero primero veamos, como en anteriores pruebas de dispositivos, las especificaciones de este equipo.

Especificaciones Dimensiones 48 × 38 × 13.3 mm Tamaño de correa M y L Peso 40g Pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas

480 × 408 pixeles, 347 ppi Sistema operativo HarmonyOS Material Aleación de aluminio Sensores 8 Botones Corona giratoria

Botón de función y ECG Bateria Seis días de duración

Carga inalámbrica Colores Negro y Dorado

Como se ve, es un dispositivo bastante ligero. Además, el diseño resulta bastante amigable y fácil de usar. Dentro del empaque se puede encontrar dos correas, según la medida del usuario. Incluso hay una pequeña regla de papel que sirve para medir la muñeca y elegir la correa adecuada. Este punto es bastante importante, ya que el correcto ajuste del reloj permitirá tener un mejor resultado.

Algo que sí hay que señalar, respecto a la correa del equipo es que tiende a soltarse en ciertas ocasiones, por ejemplo, al rozar algún objeto. Puede deberse a que solo ajusta con un broche. Aun así, no se cae de la mano.

El Huawei Watch D2 tiene un interfaz bastante amigable que facilita el uso de sus funciones. / Daniel Bedoya Ramos

El equipo tiene conexión bluetooth que permite integrar al smartphone. Puede operar con dispositivos Android (8.0 o posterior) y también con iOS (13.0 o posterior). Y para su correcto funcionamiento es importante descargar la aplicación Huawei Health, que da acceso a todas las funciones de control de salud y seguimiento.

Si es la primera vez que usas un smartwatch, estos pasos pueden resultar un poco engorrosos. Hay una serie de requisitos por autorizar, por el tema de los datos recopilados.

Así´es la recarga del Huawei Watch D2. / Daniel Bedoya Ramos

Otro detalle en la funcionalidad del Huawei Watch D2 es la recarga. El dispositivo tiene recarga inalámbrica por lo que solo hay que juntar un extremo imantado a la parte posterior del reloj para que se inicie la recarga.

Como aplicación de salud, el Huawei Watch D2 permite organizar rutinas de ejercicios, control del peso, el sueño, el bienestar emocional, la temperatura de la piel. De hecho, en las funciones cuenta con un sistema llamado “Tréboles de salud” en el que mide tres factores: sueño, pasos y estado de ánimo. Otra función es “Anillos de actividad”, para mantener el cuerpo en movimiento.

Smartwatch vs. Tensiómetro

Una herramienta clave en el control de la hipertensión es el tensiómetro. Este sirve para medir la presión arterial, es decir, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cuando el corazón late y cuando se relaja.

Fanny Otiniano, cardióloga de Clínica Internacional, indicó a El Comercio que el tensiómetro permite un diagnóstico temprano, detectar cifras elevadas antes de que aparezcan síntomas y, en el caso de pacientes ya diagnósticados, permite el seguimiento continuo.

“Con esta información los médicos podemos ajustar los medicamentos, dosis o recomendaciones de dieta, ejercicio, reducción de sal, según las cifras registradas. El seguimiento con el tensiómetro también nos ayuda en el buen control del paciente, para reducir el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y daño renal”, indicó.

Antes de medir la presión arterial, el Huawei Watch D2 indica cuál es la posición en la que debes estar. / Daniel Bedoya Ramos

Hay varios tipos de tensiómetros. Están los digitales (eléctricos) y los manuales. Se pueden colocar en el brazo, en la muñeca y hasta en el dedo. Hay algunos de uso clínico y otros de uso doméstico.

Yo cuento con un tensiómetro doméstico que va en el brazo. Viene con una manga que se hincha para generar las pulsaciones y la correspondiente medida. El resultado aparecerá en la pantalla: los valores de la presión arterial sistólica y diastólica, que son los dos movimientos del corazón. También muestra el pulso.

El Huawei Watch D2 es algo diferente. Sigue la misma dinámica: cuenta con una manga que se hincha, pero que rodea la muñeca. La forma de uso también cambia. Para hacer la medición es preferible llevar el reloj en la mano izquierda y estar sentado, colocar el brazo contra el pecho, cruzado, y tomar el codo con la mano derecha. Tal como se muestra en la foto anterior.

La medida del Huawei Watch D2 y la de un tensiómetro digital casero son bastante similares. / Daniel Bedoya Ramos

Aunque en algunas ocasiones el Huawei Watch D2 tiene unos resultados superiores, pero siempre en el mismo rango. / Daniel Bedoya Ramos

El proceso solo toma unos segundos. Incluso puedes programar un mapeo en el que se repita el procedimiento varias veces al día. Además, hay tres niveles de color que indican una medida normal o si hay alguna variación por atender.

La comparación ha sido satisfactoria. Los resultados son bastante similares en varias ocasiones, siempre dentro del rango normal (color verde). Aunque se puede señalar que el Huawei Watch D2 tiende a tener una cifra superior frente al tensiómetro digital casero, en ciertas ocasiones.

Smartwatch, una herramienta para la salud

Hay que precisar que el Huawei Watch D2 no es un instrumento médico. La misma firma lo indica en la guía del producto. “No se ha diseñado como dispositivo médico: no está pensado para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad”, señala el documento.

Sin embargo, un smartwatch sí puede funcionar como referencia.

“Los smartwatch son útiles para seguimiento de tendencias, motivar autocontrol, detectar variaciones y alertas generales, pero no deben reemplazar a los tensiómetros tradicionales para diagnóstico o manejo médico”, indicó la doctora Otiniano.

Si bien hoy en día un smartwatch tiene más funciones dedicadas a la salud, en el caso de la hipertensión pueden presentar fallas. Uno de los casos, explica la especialista, se suele dar “cuando el paciente presenta cambios bruscos de presión arterial, por ejemplo luego de hacer ejercicio o cuando ha tenido estrés elevado, o en pacientes con condiciones médicas complejas, como ritmos cardíacos muy irregulares”.

Entre las ventajas de usar este tipo de dispositivo, indicó, están la mediciones frecuentes y el seguimiento de tendencias. También se debe considerar que algunos equipos han mostrado diferencias en promedio pequeñas. Y también hay limitaciones, como la calibración.

Y es que un smartwatch usa sensores ópticos (fotopletismografía) y algoritmos. Si falla ese detalle, las cifras pueden desviarse varios mmHg. En el caso del Huawei Watch D2 se cuenta con ocho sensores.

Por otro lado, también mencionó que, según algunos estudios, se ha observado que algunos relojes tienden a sobreestimar presiones bajas e infraestimar presiones altas. También se puede considerar que el movimiento de la muñeca, la mala colocación, la piel húmeda o sensores sucios pueden alterar los datos. Además, no todos están validados clínicamente.

Se trata de un tema de amplio debate. Cada vez más firmas tecnológicas integran funciones de cuidado de la salud en sus dispositivos. En el caso del Huawei Watch D2 se da un paso más allá. “En personas con Hipertensión arterial, un smartwatch puede integrarse como herramienta complementaria, pero no debe sustituir ni los tensiómetros validados ni las consultas médicas periódicas“, puntualizó la doctora Otiniano.

Recomendaciones para el uso de un smartwatch

Como se puede notar, usar este tipo de dispositivos requiere tener responsabilidad para tener un ritmo de vida saludable. La especialista de la Clínica Internacional recomienda el uso para seguimiento de tendencias, no para diagnóstico.

“El reloj puede ayudar a observar cambios a lo largo del día, respuesta al ejercicio, estrés o descanso y patrones semanales. Pero las decisiones terapéuticas deben basarse en mediciones con tensiómetro validado, idealmente de brazo”, indicó.

También señaló que se puede mantener un esquema mixto. Es decir, una estrategia en la que se use el tensiómetro 1 a 2 veces al día (mañana y noche), según la indicación médica, y el smartwatch, que puede servir para mediciones adicionales para observar variabilidad, como alerta ante posibles valores inusuales.

Recomendó la calibración periódica, en caso lo requiera el tipo de smartwatch. También es importante compartir los datos con el médico. Algunos dispositivos permiten exportar registros y puede ayudar a compartirlo con el médico para detectar patrones, por ejemplo elevaciones nocturnas, evaluar adherencia al tratamiento y ajustar recomendaciones en el estilo de vida.

Pero también advirtió situaciones en las que no se debería confiar solo en el smartwatch: cuando hay síntomas como dolor torácico, mareo intenso o visión borrosa; cifras persistentemente elevadas; en el caso de pacientes con arritmias importantes, o en cambios recientes en medicación.

“En estos casos, la revisión del médico es fundamental”, puntualizó.